UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları! Canlı skor takibi ve toplu sonuçlar…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında dördüncü maçların heyecanı devam ediyor. 20.55’te başlayan iki maçta RB Leipzig, deplasmanda Zenit’i 2-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Sürpriz sonuç ise Camp Nou’da yaşandı. Barcelona konuğu Slavia Prag’la 0-0’lık skorla berabere kaldı. Devler Ligi’nde gece 6 maçla devam ediyor. İşte maçların canlı skor takibi ve toplu sonuçları…

Liverpool 1-1 Genk

GOL: Wijnaldum 14′ / Samatta 41′

Napoli 1-1 Salzburg

GOL: Lozano 44′ / Haaland 11′ (pen.)

B. Dortmund 0-2 Inter

GOL: Martinez 5′, Vecino 40′

O. Lyon 2-0 Benfica

GOL: Andersen 4′, Depay 33′

Valencia 0-1 Lille

GOL: Osimhen 25′

Chelsea 1-3 Ajax

GOL: Jorginho 5′ (pen.) / Promes 2′, 20′, Kepa 35′ (kk)

Barcelona 0-0 Sl. Prag (19.55)

GOL: –

Zenit 0-2 RB Leipzig (19.55)

GOLLER: Demme 45+5′, Sabitzer 63′

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