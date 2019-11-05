UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları! Canlı skor takibi ve toplu sonuçlar…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında dördüncü maçların heyecanı devam ediyor. 20.55’te başlayan iki maçta RB Leipzig, deplasmanda Zenit’i 2-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Sürpriz sonuç ise Camp Nou’da yaşandı. Barcelona konuğu Slavia Prag’la 0-0’lık skorla berabere kaldı. Devler Ligi’nde gece 6 maçla devam ediyor. İşte maçların canlı skor takibi ve toplu sonuçları…
Liverpool 1-1 Genk
GOL: Wijnaldum 14′ / Samatta 41′
Napoli 1-1 Salzburg
GOL: Lozano 44′ / Haaland 11′ (pen.)
B. Dortmund 0-2 Inter
GOL: Martinez 5′, Vecino 40′
O. Lyon 2-0 Benfica
GOL: Andersen 4′, Depay 33′
Valencia 0-1 Lille
GOL: Osimhen 25′
Chelsea 1-3 Ajax
GOL: Jorginho 5′ (pen.) / Promes 2′, 20′, Kepa 35′ (kk)
Barcelona 0-0 Sl. Prag (19.55)
GOL: –
Zenit 0-2 RB Leipzig (19.55)
GOLLER: Demme 45+5′, Sabitzer 63′