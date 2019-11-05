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Trabzonspor’a Krasnodar maçı öncesi Jose Sosa’dan kötü haber…
Trabzonspor

Trabzonspor’a Krasnodar maçı öncesi Jose Sosa’dan kötü haber…

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki dördüncü maçı olan Krasnodar deplasmanında Jose Sosa sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

5 Kasım 2019 22:04

TFF Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa’nın sakatlığından dolayı Krasnodar maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, kaptanımız Jose Sosa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşar Kibar Güven, “Süper Lig'in 10. haftasında oynadığımız Göztepe karşılaşmasında ayak bileğine ve uyluk adalesine darbe alan oyuncumuzun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımız Jose Sosa'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bu süreçte günlük takibi yapılacaktır” dedi. 05 Kasım 2019 Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu PFDK`ya sevk edildi! İşte sevkler: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği`nce PFDK`ya sevk edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:04 | 5 Kasım 2019
Jose Sosa Krasnodar trabzonspor uefa avrupa ligi
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OGP
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10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
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5 Trabzonspor
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