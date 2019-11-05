SON DAKİKA Ali Koç’tan ilginç VAR teklifi

Süper Lig’de yaşanan hakem hataları ve VAR tartışmalarına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı. İlginç bir VAR teklifi ile yapan Ali Koç, “Her takımın VAR için ikişer itiraz hakkı olmalı” dedi.

Hakemlere mesaj vermenin yöntemleri olduğunu söyleyen Ali Koç, “Bunlardan biri atama şekilleri… Kazandığımız maçların hakemleri bir sonraki hafta görev alamıyor ama kaybettiğimiz maçların hakemleri bir sonraki maçta görev alıyor. Her kulübün VAR için ikişer itiraz hakkı olmalı… Teknolojiye inanan bir başkanım ancak teknolojiyi kullanan insanlara da inanmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“ERSUN HOCAYI ARADIM”

Trabzonspor maçından sonra yapılan “Lig kurgulandı” yorumları hakkında konuşan Ali Koç, Trabzonspor maçının ertesi günü Ersun Yanal’ı aradığını söyledi.

Ersun Yanal ile yaptığı konuşmayı anlatan Ali Koç, “Trabzon-Göztepe maçındaki hakem kararları değerlendirirken; ne yazık ki bir kanal, o kanalın spor müdürü ve hakem eskisi ‘İşler organize ediliyor’ şeklinde bir açıklama yapıldı. Fenerbahçe kollanıyormuş, lig dizayn ediliyormuş. Amaç MHK’yı etkilemektir. Maç günü Ersun hocayı aradım, bunun altında bir amaç var, çocuklara söyle dikkat etsinler, maçın gidişatından endişeliyim dedim. Yapmak istedikleri etkiyi yaptılar ve bizim açımızdan garip bir maç oldu” dedi.

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Ali Koç, gündeme dair konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Lig dizayn ediliyor diyen arkadaşlar şu anda nerede? Kayserispor maçından sonra sus pus oldular, tek bir kelime dahi konuşmadılar. Tek bir somut delil yok, somut örnek yok. Ne oldu şimdi, Fenerbahçe yenildi ve Türk futbolu bir anda temizlendi mi? Bizce üzücü bir tespit oldu. Kasti demek istemiyorum, tesadüf hiç demek istemiyorum. Geçen yıl da söyledim. Bizim gol yollarındaki verimsizliğimiz hakemleri haklı kılamaz. Verilmeyen 2-3 penaltımız var.”