Sıkıntı VAR! Video hakem sistemi dünyada tartışılıyor…

AVRUPA'NIN önemli ligleri ve Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan Video Asistan Hakem sistemi VAR, tartışılmaya devam ediyor. Ligimizde önceki gün oynanan Kayserispor-Fenerbahçe ve Kasımpaşa-Yeni Malatya maçlarında VAR'ın, hakem hatalarına müdahale etmemesi eleştirildi. VAR, İngiltere ve Fransa'dan da yoğun tepkiler aldı. Bu hafta sonu oynanan Aston Villa-Liverpool maçında misafir ekibin Firmino ile bulduğu gol VAR'dan döndü.

‘HER HAFTA YAZI TURA'

BU pozisyonla ilgili konuşan Liverpool menajeri Jurgen Klopp, “Firmino'nun koltuk altı mı ofsayt? Böyle kaybedilen maçlar nedeniyle teknik adamlar kovuluyor” diye isyan etti. Chelsea teknik patronu Frank Lampard da VAR'ı, “VAR'daki hakemle sahadaki hakem pozisyonları farklı görüyor; tehlikeli bir yere gidiyoruz. Her hafta yazı tura atılıyor” ifadelerini kullandı.

VAR'I TEKMELEDİ

ST.ETIENNE'E 1-0 yenilen Monaco'da da VAR'a öfke vardı. Monaco'lu Aguilar, maç bitiminde VAR ekranını tekmeledi. Teknik Direktör Leonardo Jardim de “Yediğimiz golden önce açık bir faul vardı; izleyen herkes gördü. VAR, nasıl tespit edemedi? Hakemler, St.Etienne'in kazanmasını istedi” dedi. Levante-Barcelona ve Real Madrid-Real Betis maçlarındaki kritik kararlar nedeniyle de VAR uygulaması eleştirildi.

NE DEDİLER?

GARY LINEKER (Eski Futbolcu): ”VAR'DAN bıktım. Şimdiki haliyle futbolu öldürüyor. Oturması zaman alacak derken her geçen gün kötüye gidiyor.”

TIM CAHILL (Eski Futbolcu): “KRITIK pozisyonlarda karar vermesi için VAR'ın başında eski profesyonel bir futbolcunun da yer alması gerekiyor.”

JAMIE CARRAGHER (Eski Futbolcu): “VAR nedeniyle hakem kararlarını üç katı fazla konuşuyoruz. VAR'ı destekleyemem. VAR'ı istemiyorum.”