Ruben Aguilar kırmızı karta sinirlenip VAR’ı teklemedi!

Fransa Ligi’nin 12 haftasında Monaco Saint Etienne deplasmanına konuk oldu. Ev sahibi Saint Etienne 59.dakikada Deniz Bouanga’nın golüyle Monaco’yu 1-0 mağlup etti.

Mücadelede 69.dakikada Gelson Martins’in yerine oyuna giren Monacolu savunma oyuncusu Ruben Aguilar futbol sahalarında görülmemiş bir VAR tepkisine imza attı. 90+2’inci dakikada Saint Etienne’nin yakaladığı gol fırsatında son adam olarak müdahalede bulunan Aguilar hakem Jérôme Brisard’in kırmızı kartıyla oyundan atıldı.

POZİSYONDA VAR DEVREYE GİRMEDİ

Ancak bu kararda VAR devreye girmedi. Hakem son adam olarak değerlendirdiği 26 yaşındaki Fransız futbolcuyu kendi inisiyatifiyle direkt kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

Oyundan çıkarken oldukça sinirli olan Aguilar, soyunma odasına doğru giderken saha kenarındaki VAR monitörünü tekmeledi. O anlar maçı tribünden takip eden bir taraftar tarafından kayıt edildi. Sosyal medyada da oldukça gündem olan o hareket futbol dünyasının büyük bir kesiminin VAR uygulamasına olan tepkisinin karşılığı olarak yorumlandı. Bazı futbolseverler Aguilar’in o hareketini ‘herkesin yapmak istediği şey’ olarak nitelendirdi.

Ruben Aguilar’in görüntülerden sonra Fransa Federasyonu’ndan herhangi bir ceza alıp almayacağı merak ediliyor.