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Roma’dan Balotelli’ye destek
İtalya Serie A

Roma’dan Balotelli’ye destek

İtalya Serie A’nın 11. haftasında oynanan Hellas Verona - Brescia mücadelesinde ev sahibi ekip taraftarları tarafından ırkçı tezahüratlara maruz kalan Mario Balotelli’ye Roma Kulübü'nden destek geldi.

5 Kasım 2019 15:07

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'ye yayımladığı mesaj ile destek verdi. Sezon başında Olympique Marsilya'dan Brescia'ya transfer olan Mario Balotelli, Serie A'nın 11. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldikleri Hellas Verona mücadelesinde ırkçı saldırıya uğramıştı.

Bu saldırının ardından Başkent ekibi Roma'dan 29 yaşındaki futbolcuya destek mesajı paylaşıldı. Roma sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Roma, pazar günkü maçta ırkçı hakaretlere maruz kalan Mario Balotelli’nin yanındadır. 20 ya da 2000 kişi olması fark etmeksizin, ırkçılık kabul edilemez. Şimdi taraf seçme zamanıdır. Ya ırkçılığa karşı çıkmaya hazır olanların durduğu taraf ya da sevdiğimiz oyunu yok etmek isteyenlerin olduğu taraf.”

Balotelli, müsabakada Hellas Verona taraftarları tarafından ırkçı tezahüratlara maruz kaldıktan sonra topu tribünlere göndererek, oyundan çıkmak istemişti. 29 yaşındaki oyuncuyu sahadaki futbolcular sakinleştirmişti. Deneyimli futbolcu, 2-1 mağlup oldukları mücadelenin 85. dakikasında takımının tek golünü kaydeden isim oldu.

Son güncelleme 15:07 | 5 Kasım 2019
Brezcia italya mario balotelli roma seria a
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