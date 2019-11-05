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Real Madrid’in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
Şampiyonlar Ligi

Real Madrid’in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4´üncü hafta maçında yarın saat 23.00´te sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid´in 19 kişilik maç kadrosu belli oldu.

5 Kasım 2019 18:43

İspanyol ekibinde sakatlıkları devam eden Marco Asensio, Nacho Fernandez, Gareth Bale ve James Rodriguez´in yanı sıra Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.

Eflatun-beyazlı ekibin 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Courtois, Areola, Altube

Defans: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy

Orta saha: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco

Forvet: Hazard, Jovic, Benzema, Lucas, Rodrygo

05 Kasım 2019 Galatasaray`ı Madrid`de taraftarı karşıladı Şampiyonlar Ligi`nin 4. haftasında Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray, İspanya`da sarı-kırmızılı taraftarlarca karşılandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:43 | 5 Kasım 2019
galatasaray Real Madrid
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