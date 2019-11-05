Real Madrid’in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

İspanyol ekibinde sakatlıkları devam eden Marco Asensio, Nacho Fernandez, Gareth Bale ve James Rodriguez´in yanı sıra Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.

Eflatun-beyazlı ekibin 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Courtois, Areola, Altube

Defans: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy

Orta saha: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco

Forvet: Hazard, Jovic, Benzema, Lucas, Rodrygo

Galatasaray`ı Madrid`de taraftarı karşıladı Şampiyonlar Ligi`nin 4. haftasında Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray, İspanya`da sarı-kırmızılı taraftarlarca karşılandı. İlgili Haberi Oku