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Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi

Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Galatasaray maçı ile Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dördüncü haftada karşı karşıya geliyor. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen Galatasaray bu kez kazanarak gruptaki ilk üç puanını hanesine yazdırmak istiyor. Peki Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma hakkında merak edilen detaylar...

5 Kasım 2019 16:31

Süper Lig’de haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray’da gözler Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi. Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İspanya’nın Real Madrid takımına konuk olacağı A Grubu 4. hafta maçını, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek.

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid Galatasaray maçı, Santiago Bernabéu Stadı’nda 6 Kasım 2019 Çarşamba akşamı TSİ 23.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

FALCAO, REAL MADRİD MAÇINDA YER ALMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao’nun sakatlık durumu ile ilgili, “Real Madrid ve Gaziantep maçında olmayacak ama milli aradan sonra olabilir. En az 10 gün İspanya'da tedavi görmeye devam edecek” dedi.

Son güncelleme 16:31 | 5 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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