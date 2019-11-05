Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray’da gözler Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi. Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İspanya’nın Real Madrid takımına konuk olacağı A Grubu 4. hafta maçını, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek.

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid Galatasaray maçı, Santiago Bernabéu Stadı’nda 6 Kasım 2019 Çarşamba akşamı TSİ 23.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

FALCAO, REAL MADRİD MAÇINDA YER ALMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao’nun sakatlık durumu ile ilgili, “Real Madrid ve Gaziantep maçında olmayacak ama milli aradan sonra olabilir. En az 10 gün İspanya'da tedavi görmeye devam edecek” dedi.