Radamel Falcao’dan sakatlık ve Real Madrid sözler…

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, sakatlık durumu ve Real Madrid maçı hakkında açıklama yaptı.

İspanya’da bir televizyon programına konuşan Radamel Falcao, Real Madrid maçından iyi bir skor almak istediklerini söyledi.

“Tedavin nasıl gidiyor?” sorusunu yanıtlayan Falcao, “Çok iyi, teşekkürler. İyileşiyorum.” şeklinde yanıt verdi.

“İYİ BİR SONUÇ ALMAYI UMUYORUZ”

Falcao, Real Madrid maçı hakkında ise “Bu maç dört gözle bekliyoruz. İyi bir sonuç almayı umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Kolombiyalı golcü “İspanya’yı özlüyor musun? İnsanlar halen seni hatırlıyor” sorusunu ise “Evet, evet. Teşekkür ederim” ifadeleriyle yanıtladı.

FALCAO NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Falcao’nun sakatlık durumu hakkında “4 Ekim’de, PSG maçı bittiğinde resmi siteden açıkladığımız gibi aşil tendonunda bir ağrısı var Falcao’nun. Bu ağrıyla oynamaya devam edemeyeceği için, oynaması uygun olmadığı için oyuncuyu o dönemde tedaviye aldık. Tedavisi devam ediyor ve şu anda klinik olarak oynaması mümkün görünmüyor. Oynamak dediğimiz zaman herhangi basit bir şeyden bahsetmiyoruz, oyuncu ciddi anlamda bir efor sarf ediyor.

Bu ağrıyla da bu eforu sarf etmesi mümkün değil. Bu nedenle de oyuncunun rahatlayıp, kliniği düzeldiğinde oynatabileceğimiz kararını verdik. Tedavisinin tüm aşamalarını, 12 yıldır kendisini takip eden İspanyol doktoru ve fizyoterapistleriyle ortak takip ediyoruz. Tedavinin tüm aşamaları ortak kararla ilerliyor. Etrafta duyduğumuz spekülasyonlar doğruyu yansıtmıyor. Çünkü oyuncunun tedavisiyle ilgili yaptığımız her aşama, oyuncunun sağlık ekibiyle birlikte karar verilip, ilerleniyor. Şu an için ağrıları devam ediyor ve belli bir noktada daha iyiye doğru bir gidişi var. Ayın 11’ine kadar tedavisine İspanya’da devam edeceğiz, tedavisinin geri kalan kısmı da İstanbul’da devam edecek” şeklinde açıklama yaptı.