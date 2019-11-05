Puan durumu! Alanyaspor koltuğunu kaptırmadı, Fenerbahçe yara aldı! 10.hafta Süper Lig maç sonuçları…

10. hafta maçları Ankaragücü Gaziantep B.B. maçı ile tamamlandı. Fenerbahçe’nin 1-0 Kayserispor’a yenildiği haftada, Galatasaray Rizespor’u 2-0, Beşiktaş Antalyaspor’u 2-1 ile geçti. Liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor Başakşehir ile 0-0 berabere kalmasına rağmen zirveden inmedi. İşte Süper Lig puan durumu…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
10. HAFTA MAÇLARININ SONUÇLARI
Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Trabzonspor-Göztepe: 0-1
Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2
Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0
Ankaragücü – Gaziantep FK: 1 -2