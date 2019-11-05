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Puan durumu! Alanyaspor koltuğunu kaptırmadı, Fenerbahçe yara aldı! 10.hafta Süper Lig maç sonuçları…
Süper Lig

Puan durumu! Alanyaspor koltuğunu kaptırmadı, Fenerbahçe yara aldı! 10.hafta Süper Lig maç sonuçları…

Süper Lig'de oynanan 10. hafta maçlarının ardından puan durumu yeniden şekillendi. İlk üçte dört büyüklerden hiçbir takım yer almazken Alanyaspor, Sivasspor ve Y. Malatyaspor zirvede yer aldı. İşte güncel Süper Lig puan durumu...

5 Kasım 2019 08:11

10. hafta maçları Ankaragücü Gaziantep B.B. maçı ile tamamlandı. Fenerbahçe’nin 1-0 Kayserispor’a yenildiği haftada, Galatasaray Rizespor’u 2-0, Beşiktaş Antalyaspor’u 2-1 ile geçti. Liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor Başakşehir ile 0-0 berabere kalmasına rağmen zirveden inmedi. İşte Süper Lig puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

10. HAFTA MAÇLARININ SONUÇLARI

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Trabzonspor-Göztepe: 0-1

Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2

Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0

Ankaragücü – Gaziantep FK: 1 -2

Son güncelleme 08:11 | 5 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
08/11/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
09/11/2019 - 15:00
-
Kayserispor
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