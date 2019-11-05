Otobüs çekmek ayıp değil!

Galatasaray adına cesaret; sahanın her bölgesini çok iyi parsellemek önemli. Bu oyunda bazen otobüsü ceza sahası önüne çekmek ayıp değildir.

Derbide eksik Beşiktaş'a kaybedilmişti. ‘Rize maçında mutlaka 3 puan gerekiyor' fikrinin altında kuşkusuz Real Madrid maçının düşüncesi vardı Fatih Terim'in zihninde.

Belhanda, Mariano, Feghouli ve Nzonzi, Real Madrid maçında mutlaka oynayacaklar diye düşünüyorum. Fatih Terim'in bu maçları sevdiğini biliyoruz. Galatasaray'ın beraber oynama kültürü, Real Madrid maçında büyük önem arz ediyor. Üstelik, Bernabeu Stadı'nda oynamak çok zordur.

ERKEN GOL ÜZMESİN

VALENCIA, Atl.Bilbao ve son hafta Betis, Madrid'de nasıl oynuyor? Takım savunmasıyla, alan daraltarak ve ani atak girişimini düşünerek sahaya yayılıyorlar. Bu oyunda kapanmak, bazen otobüsü ceza sahası önüne çekmek ayıp değildir. Çünkü Real, evinde çabuk gol bulursa, rakiplerini üzer. Cesaret, sahanın her bölgesini çok iyi parsellemektir. Aksi durumda tek bir kelimem var: Maalesef!

Yazarın Diğer Yazıları