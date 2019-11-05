NBA’de Furkan Korkmaz’ın gecesi! Kariyer rekoru kırdı…

NBA’de günün 5 maçı tamamlandı… Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ilk beş başladığı Suns maçında 34 dakika süre aldı. Karşılaşmayı 20 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 4/7 (%57.1) üç sayı isabeti ile tamamlayan milli basketbolcumuz kariyer rekoru kırdı.
Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers´in Portland Trail Blazers´ı deplasmanda 129-128 mağlup ettiği mücadelede bitime 0,4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle takımı 76ers´ı galibiyete taşımış ve gecenin kahramanı olmuştu.
İŞTE NBA’DE TAMAMLANAN 5 MAÇIN SONUÇLARI:
Wizards 115 – 99 Pistons
Grizzlies 100 – 107 Rockets
Suns 114-109 Philadelphia 76ers
Nets 135-125 Pelicans
Timberwolves 106-134 Bucks
“Jerky furky from Turkey!!!” – @J_Rich1 pic.twitter.com/BQCdpU5JYV
— Philadelphia 76ers (@sixers) November 5, 2019