NBA’de Furkan Korkmaz’ın gecesi! Kariyer rekoru kırdı…

NBA’de günün 5 maçı tamamlandı… Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ilk beş başladığı Suns maçında 34 dakika süre aldı. Karşılaşmayı 20 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 4/7 (%57.1) üç sayı isabeti ile tamamlayan milli basketbolcumuz kariyer rekoru kırdı.

Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers´in Portland Trail Blazers´ı deplasmanda 129-128 mağlup ettiği mücadelede bitime 0,4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle takımı 76ers´ı galibiyete taşımış ve gecenin kahramanı olmuştu.

Furkan Korkmaz NBA`de geceye damga vurdu! NBA`de heyecan dün gece oynanan 8 maçla devam etti. Geceye milli basketbolcu Furkan Korkmaz damga vurdu. İlgili Haberi Oku

İŞTE NBA’DE TAMAMLANAN 5 MAÇIN SONUÇLARI:

Wizards 115 – 99 Pistons

Grizzlies 100 – 107 Rockets

Suns 114-109 Philadelphia 76ers

Nets 135-125 Pelicans

Timberwolves 106-134 Bucks