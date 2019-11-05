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NBA’de Furkan Korkmaz’ın gecesi! Kariyer rekoru kırdı…
NBA

NBA’de Furkan Korkmaz’ın gecesi! Kariyer rekoru kırdı…

Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers'ın Phoenix Suns'a 114-109 mağlup olduğu maça ilk 5'te başladı ve 20 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı.

5 Kasım 2019 08:10

NBA’de günün 5 maçı tamamlandı… Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ilk beş başladığı Suns maçında 34 dakika süre aldı. Karşılaşmayı 20 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 4/7 (%57.1) üç sayı isabeti ile tamamlayan milli basketbolcumuz kariyer rekoru kırdı.

Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers´in Portland Trail Blazers´ı deplasmanda 129-128 mağlup ettiği mücadelede bitime 0,4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle takımı 76ers´ı galibiyete taşımış ve gecenin kahramanı olmuştu.

03 Kasım 2019 Furkan Korkmaz NBA`de geceye damga vurdu! NBA`de heyecan dün gece oynanan 8 maçla devam etti. Geceye milli basketbolcu Furkan Korkmaz damga vurdu. İlgili Haberi Oku

İŞTE NBA’DE TAMAMLANAN 5 MAÇIN SONUÇLARI:

Wizards 115 – 99 Pistons

Grizzlies 100 – 107 Rockets

Suns 114-109 Philadelphia 76ers

Nets 135-125 Pelicans

Timberwolves 106-134 Bucks

Son güncelleme 08:18 | 5 Kasım 2019
Furkan kariyer rekoru NBA Philadelphia 76'ers
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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