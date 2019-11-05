Mustafa Cengiz ‘Hataların düzeleceği inancıyla buradayız’

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı’nda gerçekleşen genel kurulun ardından açıklamalarda bulundu. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile kameraların karşısına geçen Cengiz, oy birliğinin önemine dikkat çekti. 1 yıldır toplantılara katılmadığını da söyleyen Cengiz, “Yeni bir seçim, yeni bir yapılandırma olduğu için bugün katıldım. 18 kulübün başkanı da tanıdığımız bildiğimiz insanlar. Yeni bir sayfa açılması gerektiğine inandığımız için katıldık. Yeni dönemde masa temizlenir ve beyaz sayfa açılır. Türk futbolu için mücadeleye de devam edilir. Her kulübün kendi çıkarları ve çalışmaları vardır ama ortak çalışmaların platformu Kulüpler Birliği’dir. Uzun vadede şirket haline gelerek yayın haklarını, mali meseleleri üstlenmesini hedefliyoruz. La Liga’da olduğu gibi Kulüpler Birliği’nin profesyonel olarak kurulacak sistemle futbolu yönetmesini istiyoruz. TFF de burada yol gösteren olacak. Önümüzdeki dönemde kulüplerin gelirlerinin artması için elimizden geleni yapacağız. Yeni düzenlemede vergi yasasının kulüplerin lehine olacak şekilde hızla düzeltilmesi için el birliğiyle hareket edeceğiz. Komisyon kurduk ve verginin özellikle amatör sporlara destek bölümünün düzeltilmesi konusunu gündeme getireceğiz. Teknik bir konu ve bunun amatör sporlara zarar vermemesi gerek. Yüzlerce sporcu burada faaliyet gösteriyor. Eski yayınlanan bildirilerin ve açıklamaların yok olacağı kardeşçe bir düzen içinde birliğin sürmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ASKER SELAMI BİZİM İÇİN BİR SİMGEDİR”

Kulüpler Birliği’nin yayınladığı deklerasyonla ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, “Türkiye’nin yer aldığı coğrafya, Batı’nın bulunduğu refahın içinde değil. İbn-i Haldun’un bir lafı vardır; “Coğrafya kaderdir.” Devletimiz bazı sorunları düzeltmeye çalışıyor. Bunu militarist yöntemlerle de yapmıyor. Batı ise bu durumu anlamıyor. Asker selamı bizim için bir simgedir. Zorlu bir coğrafyadayız. Bu tepkileri UEFA ve batının da doğal karşılaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Real Madrid maçıyla ilgili de konuşan Cengiz, “Real Madrid maçı en iyisi olsun derim. Futbolcularımız ve teknik direktörümüz motive şekilde gittiler. Avrupa’da mücadele eden bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Ülke puanı çok önemli. Bizim hedefimiz bundan sonra 17 değil 18 kulübün olması” diyerek sözlerini tamamladı.

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