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Modern futbol dünyası böylesini görmedi! Liverpool 2 günde 2 maça çıkacak
İngiltere Premier Lig

Modern futbol dünyası böylesini görmedi! Liverpool 2 günde 2 maça çıkacak

Liverpool, 24 saat arayla oynayacağı İngiltere Lig Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası karşılaşmalarına, iki ayrı takım çıkaracak.

5 Kasım 2019 22:30

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, 17 Aralık’ta İngiltere Lig Kupası çeyrek finali, 18 Aralık’ta ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde mücadele edecek.

Liverpool’un İngiltere Lig Kupası’nda Aston Villa’ya konuk olacağı karşılaşmanın tarihinin, talebe rağmen değişmemesi, yeşil sahalarda pek görülmemiş bir sonuç doğurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi Liverpool, 17 Aralık’ta İngiltere Lig Kupası çeyrek finali, 18 Aralık’ta ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde sahaya çıkacak.

İngiliz kulübü, Birmingham şehrinde Aston Villa ile karşılaştıktan 24 saat sonra Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek organizasyondaki ilk maçını oynayacak.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, normal süresi 5-5 biten ve penaltılarda Arsenal’ı eledikleri kupa maçından sonra yaptığı açıklamada, “Çeyrek final maçı için yeniden uygun bir tarih belirlenmezse maça çıkmayız” ifadelerini kullandı. Ancak Liverpool Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre Alman teknik direktör, müsabakalarda iki farklı takım sahaya sürecek.

Son güncelleme 22:30 | 5 Kasım 2019
FIFA Kulüpler Dünya Kupası ingiltere lig kupası ingiltere premier lig liverpool
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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