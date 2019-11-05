Maradona patladı! ‘Ona hiçbir şey bırakmayacağım’

Dünyanın en büyük futbolcularından biri olan Arjantinli efsane Diego Armando Maradona ile kızı Gianinna arasında ipler gerildi. Kızının sosyal medya hesabından kendisi ile ilgili yaptığı yoruma Maradona, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile cevap verdi.

Gianinna Maradona, babası ile ilgili “Onu öldürüyorlar. Kendisi farkında değil ama onu içten içe bitiriyorlar. Hani hayvanat bahçesine gittiğinizde kafesin içindeki dev bir aslanın fotoğraflarını çekersiniz ya… Eğer bu aslan evcilleştirilemez ise içini doldururlar. İşte babam da benzer bir durumda… Lütfen dualarınızı ondan eksik etmeyin” şeklindeki sözleri, efsane futbol adamını kızdırdı.

Şu anda Gimnasia La Plata’nın teknik direktörü olan Maradona, kızının bu yorumlarına “Ölmüyorum. Huzur içinde uyuyorum çünkü çalışıyorum. Gianinna’nın ne söylemek istediğini anlayamadım. Şunu biliyorum ki yaşlandıkça ne yaptığınızdan çok ne için yaşadığınızı sorguluyorsunuz” dedi.

Siniri bu sözlerle de geçmeyen Maradona “Buradan herkese açıklıyorum ki tüm servetimi bağışlayacağım. Bugüne kazandığım her şeyi bağışlayacağım. Kızım da bilsin… Ona hiçbir şey bırakmayacağım. Ben öldükten sonra konuşmaya devam edebilirler ama şu anda değil. Şu anda çok sağlıklıyım” şeklinde tepkisini dile getirdi.

Maradona`ya yedek kulübesinde taht! Arjantin Süper Lig`de Maradona`nın çalıştırdığı Gimnasia La Plata deplasmanda Newell`s Old Boys`u 4-0 yendi. Dünya futbolunun efsane ismi Maradona için yedek kulübesi önüne koyulan taht görünümlü koltuk geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Kendisini aldattığı için Maradona’ya dava açan eski eşi Claudia Villafane de tartışmaya dahil oldu. Claudia, Maradona ile ilgili “Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmak yerine umarım mahkemeye gelir ve kızları ile yüzleşir. Şimdiye kadar bunu hiç yapmadı” ifadelerini kullandı.