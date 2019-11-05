Şampiyonlar Ligi heyecanı E grubu dördüncü maçları ile devam ediyor. Grubun üçüncü maçında karşı karşıya gelen Liverpool Genk maçında kazanan taraf Liverpool olmuştu. Bu kez İngiltere’de birbirleri ile mücadele edecek takımların mücadelesinde kazanan kim olacak merak ediliyor. Bir diğer merak edilen soru ise Liverpool Genk Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL GENK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Liverpool Genk Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3’te canlı yayın ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11’LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, van Dijk, Milner, Chamberlain, Fabinho, Keita, Mane, Origi, Brewster

Genk: Coucke, Maehle, Lucumi, Cuesta, Norre, Ito, Hrosovsky, Berge, Bongonda, Heynen, Samatta.