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Liverpool Genk Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi

Liverpool Genk Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool Genk E grubu dördüncü maçında karşı karşıya geliyor. Grubun üçüncü hafta maçında birbirleriyle mücadele eden ekibin maçında gülen taraf 4-1'lik skorla Liverpool olmuştu. Peki Liverpool Genk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

5 Kasım 2019 19:20

Şampiyonlar Ligi heyecanı E grubu dördüncü maçları ile devam ediyor. Grubun üçüncü maçında karşı karşıya gelen Liverpool Genk maçında kazanan taraf Liverpool olmuştu. Bu kez İngiltere’de birbirleri ile mücadele edecek takımların mücadelesinde kazanan kim olacak merak ediliyor. Bir diğer merak edilen soru ise Liverpool Genk Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL GENK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Liverpool Genk Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3’te canlı yayın ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11’LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, van Dijk, Milner, Chamberlain, Fabinho, Keita, Mane, Origi, Brewster

Genk: Coucke, Maehle, Lucumi, Cuesta, Norre, Ito, Hrosovsky, Berge, Bongonda, Heynen, Samatta.

Son güncelleme 19:20 | 5 Kasım 2019
Genk liverpool
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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