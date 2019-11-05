Leipzig, Rusya’dan büyük avantajla döndü

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nun 4. haftasında Zenit ile Leipzig karşı karşıya geldi. Krestovsky Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak gruptan çıkma adına büyük avantaj elde etti.

Leipzig 13. dakikada gol perdesini Halstenberg ile açtı ancak VAR izin vermedi! Nkunku’nun golden önce topa elle müdahale etmesinin ardından hakem Orel Grinfeld, VAR ekranının yardımıyla golü iptal etti.

İlk yarının son dakikalarında Leipzig, 45+5’te Demme çok şık bir frikik golü atarak soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda sahaya Kampl ile Werner’i sokan teknik direktör Julian Nagelsmann, 63. dakikada Sabitzer’in attığı golle skoru 2-0 yaparak iyice rahatladı.

Alman temsilcisi, bu sonuçla 9 puana yükselerek haftayı lider tamamladı. Zenit ise 4 puanda kaldı.