SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 10 Kasım’a ‘bayram’ ifadesi için soruşturma başlatıldı, MEB sehven yapıldı dedi!
Leipzig, Rusya’dan büyük avantajla döndü
Şampiyonlar Ligi

Leipzig, Rusya’dan büyük avantajla döndü

Leipzig, Zenit'i deplasmanda Demme ile Sabitzer'in golleriyle 2-0 mağlup ederek son 2 haftaya 9 puanla lider girerek büyük avantaj elde etti.

5 Kasım 2019 22:54

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nun 4. haftasında Zenit ile Leipzig karşı karşıya geldi. Krestovsky Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak gruptan çıkma adına büyük avantaj elde etti.

Leipzig 13. dakikada gol perdesini Halstenberg ile açtı ancak VAR izin vermedi! Nkunku’nun golden önce topa elle müdahale etmesinin ardından hakem Orel Grinfeld, VAR ekranının yardımıyla golü iptal etti.

İlk yarının son dakikalarında Leipzig, 45+5’te Demme çok şık bir frikik golü atarak soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda sahaya Kampl ile Werner’i sokan teknik direktör Julian Nagelsmann, 63. dakikada Sabitzer’in attığı golle skoru 2-0 yaparak iyice rahatladı.

Alman temsilcisi, bu sonuçla 9 puana yükselerek haftayı lider tamamladı. Zenit ise 4 puanda kaldı.

Son güncelleme 22:54 | 5 Kasım 2019
leipzig şampiyonlar ligi zenit
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
08/11/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
09/11/2019 - 15:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR