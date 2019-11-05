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Son dakika… Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı Mehmet Sepil oldu!
Süper Lig

Son dakika… Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı Mehmet Sepil oldu!

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün olağanüstü genel kurul toplantısında seçildi. Fikret Orman'dan boşalan başkanlık koltuğuna Göztepe Başkanı Mehmet Sepil oturdu. Sepil, Kulüpler Birliği'nin 10'uncu başkanı olarak seçildi.

5 Kasım 2019 14:54

Kulüpler Birliği Vakfı’nın Maslak’taki merkezinde saat 13.00’te başlayan genel kurulda, yeni başkan seçildi.

Fikret Orman’ın Beşiktaş Kulübü’nde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona erdi. Kulüpler Birliği bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeni başkan Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil oldu.

2000’de kurulan Kulüpler Birliği Vakfı’nda bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.

MEHMET SEPİL KİMDİR?

1955 İzmir doğumlu olan ve çocukluğundan beri Göztepe’ye büyük sempati duyduğu bilinen iş adamı Mehmet Sepil, Ankara’da Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun. Sepil, yine ODTÜ’de Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 30 yıldan fazla inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı. 2011’de İngiliz Vallares PLC ile birleşmesine kadar Irak’ta faaliyet gösteren en büyük petrol şirketi olan Genel Energy şirketinin CEO’luğunu yapan Sepil, 2012 verilerine göre 450 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin 79. iş adamı. Sepil’in yönettiği Genel Energy PLC, yılda milyarlarca varil petrol üretme kapasitesine sahip. Ayrıca Sepil’in, Ege mutfağını dünyaya tanıtma hedefiyle kurduğu bir restoranlar zinciri bulunuyor.

28 Ekim 2019 Mehmet Sepil: Bu kabul edilebilir bir şey değildir Kasımpaşa`ya sahasında 4-1 yenilen Göztepe`de başkan Mehmet Sepil, hem maçın hakemi Ümit Öztürk`e hem de kendi takımına eleştiri getirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:24 | 5 Kasım 2019
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