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Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz hangi takımda oynuyor?
NBA

Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz hangi takımda oynuyor?

Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Genç yaşta NBA yolunu tutan Türk profesyonel basketbolcumuz son dönemde adından sıkça başarıları ile söz ettiriyor. Peki Furkan Korkmaz kimdir? Kaç yaşında?

5 Kasım 2019 08:32

ABD’de NBA liginde oynayan Milli Basketbolcumuz Furkan Korkmaz, spor severlerin merak konusu oldu. Furkan profesyonel basketbol kariyerine Anadolu Efes’te 2014 yılında başladı. İşte Furkan Korkmaz hakkında merak edilenler…

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Korkmaz, profesyonel basketbol kariyerine Anadolu Efes’te 2014 yılında başladı. Anadolu Efes’te 2014-15 sezonu başında altyapıdan A Takım’a yükselen genç oyuncu, iki buçuk sezon boyunca takımı ile birer Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Daha sonra 2016 yılında Banvit’e kiralık olarak gitti. 2017 yılında ise ABD’de NBA liginde bulunan Philadelphia 76ers takımına transfer oldu.

2.02 metre boyundaki Furkan, şutör gard ve gerektiğinde kısa forvet pozisyonlarında görev yapmaktadır.

Son güncelleme 08:32 | 5 Kasım 2019
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OGP
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10 5 19
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10 5 18
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