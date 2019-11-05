Fenerbahçe kaçırıyor rakipleri pozisyon bulamıyor

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 1-0 kaybetti, ayağına gelen liderlik fırsatını tepti. Buna rağmen camiada Ersun Yanal ve öğrencilerine karşı büyük bir tepki yoktu. Sarı-lacivertlilerin pozitif futbolu, direkten dönen 3 şut, tartışmalı hakem kararları ve kaçan net fırsatlar, ilerisi için umut oldu. Öyle ki taraftarlar, gece geç saatlerde İstanbul'a dönen takımlarını galip gibi karşıladı. Taraftarları desteğe iten şey Fenerbahçe'nin hücum futbolu oynamasıydı.

MAÇ BAŞINA 10 FIRSAT

SARI-lacivertliler, geride kalan 10 haftada net gol pozisyonu bulma konusunda tek kelimeyle rakipsiz. Yanal'ın öğrencileri, 40 kez ‘net gol pozisyonu' buldu. Bu istatistik, yüzde 100 gollük fırsatlar için geçerli. Sarı-lacivertlilerin eksi hanesindeki veri ise bu pozisyonların sadece yüzde 27.5'ini yani 11'inin gole dönüştürülmesi. Fenerbahçe, Beşiktaş (19) ve Galatasaray'ın (14) toplamından daha fazla sayıda net pozisyona girdi.

Bu yılın konusu da aynı: Bitiricilik İlgili Haberi Oku