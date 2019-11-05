Fatih Terim: Hayatlarının en zor maçı gibi görünen…

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da teknik direktör basın mensuplarının karşısına geçti.

Maçın oynanacağı Santiago Bernabeu’da konuşan Terim, yenilmeleri halinde Şampiyonlar Ligi hayalinin biteceğini ve UEFA Avrupa Ligi hedefine döneceklerini söyledi.

Ayrıca İspanyol gazeteciler, Terim’e Real Madrid’de yaşanan Gareth Bale krizi hakkında da sorular sordu.

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İşte Terim’in yaptığı açıklamalardan derlediklerimiz;

“Matematik olarak baktığımızda zaten çok net görebiliyoruz. Kaybettiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA Avrupa Ligi tarafına bakmak zorunda kalacağız. Oyuncularımın bu maçı final olarak görmesine sevindim.

Ancak biz teknik adamlar, dışarıdaki söylemlerle içeride eylemlerin aynı gitmesini isteriz. Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok. Bu tabi bizim baştan itibaren bu oyun içerisinde olmayabiliriz.

(Bale ve James’in eksikliği) Real Madrid’in her oyuncusu birbirinden daha değerli. Sahaya sürdükleri 11 dışında en az onlar kadar güçlü 11’leri var. Açıkçası kim sahaya çıkarsa çıksın benim için ciddiye alınması gereken, tehlikeli oyuncudur.

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Bale tabi ki Galatasaray’da oynasa tabi ki memnun olurdum. Burada Real Madrid’in kendi oyuncularıyla oynayıp oynamaması durumuyla ilgili yorum yapmaktan çekinmek istiyorum. Bale’in kalitesi ortada! Bunun kararını verecek olan Zidane’dır. Ona da saygı duymak lazım.

Galatasaray her zaman gol kralı çıkarmış, her zaman çok gol pozisyonuna girmiş, felsefi tamamen atak olan bir takım. Gol pozisyonu ürettik ama gol bulamadı. İlk maçta bulduğumuz 1.5 dakikadaki 3 pozisyonu gol yapsak 1-0 öne geçecektik ve farklı oyun olacaktı.

Neyi yapmamız lazım? Çok basit, gol atmamız lazım değişiklik olarak. Burada Real Madrid ile oynamak kolay değil. Biz dünyanın her tarafından her takıma karşı oynadık. Kaybetmekten korkmayan bir takım yaratmak istiyorum açıkçası.

Oyuncularımın korkmasını gerektirecek bir şey yok! Real Madrid’e burada yenilseniz size kim laf edebilir? Real Madrid’i yenerseniz olay!

1-2 sıkıntımız var, Nagatomo başta olmak üzere… Kadroda bazı değişiklikler olabilir. Hiç akılda olmayan Şener hem de iyi oynarken… Burada Şener’i kullanabilirdik. Ben bunu söyledim; hep beraber oynayacağız. Son takımın halinden, tavrından memnunum.

Aralık ayında sadece 9 maçımız var. Kasım’da da maçlarımız var. Bunları bir araya getirdiğimizde tüm oyunculara ihtiyacımız var. Ama ilk 11 konusunda son kararı vermedim henüz.

Her teknik adamın bir tavrı, bir karakteri, bir reaksiyonu vardır. Ben bir başkası adına karar veremem! Ben çok sert tepki gösterebilirim, bir başkası normal karşılar! Ben idare etmekten çok yönetmeyi tercih ederim. Sıkıntı nasıl giderilecekse ona göre adım atarım!

Bale problemi var Real Madrid’de okuduklarımıza göre… Umut ederim ki Real Madrid’in mutlu olacağı şekilde çözülür bu problem. Ama Bale’in stadı terk etmesi her teknik direktörün hoş karşılayacağı bir şey değil!

Kazanmamız ve berabere kalmamız halinde kaderin diğer maçlara devam edeceği bir gerçek! Kaybedersek Brugge maçına bakacağız. Kazanırsak -inşallah- olayın seyri değişecek. Sadece ben değil, Galatasaray da alışkın böyle statlara… Zaten Real Madrid son yıllarda sürekli kuralarda bize çıkıyor. Özel maçlara davet ediyorlar! Yarın burada belki de hayatlarının en zor gibi görünen, en kolay maçını oynayabilirler.”