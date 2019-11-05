Ertuğrul Sağlam geri dönüyor

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 31 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü’nün ardından 25 puanla 2’nci sırada yer alan Yılport Samsunspor, tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam’ı takımın başına getiriyor. İstanbul’da yapılacak son görüşmenin ardından Ertuğrul Sağlam’ın resmi imzayı atıp göreve başlaması bekleniyor.

Teknik direktör İrfan Buz’un ayrılışından sonra taraftarın da özellikle takımın başında görmek istediği Ertuğrul Sağlam, ligin 11’inci haftasında deplasmanda oynanan Zonguldak Kömürspor maçını da tribünden izledi.

Takımı yakından takip eden tecrübeli teknik adam ile prensipte anlaşıldığı öğrenildi.

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık: Muhteşem bir pankart, özür dileyecek bir şey yok Üzerinde Trabzonspor forması bulunan bir çocuğa Samsunspor forması giydirilmesi ile başlayan ve Samsunspor`un sahaya çıktığı pankartla alevlenen tartışma ile ilgili İsmail Uyanık`tan açıklama geldi. Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık Muhteşem bir pankart, özür dileyecek bir şey yok dedi. İlgili Haberi Oku

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE SAMSUNSPOR’DA BAŞLAMIŞTI

Fenerbahçe altyapısında yetişip Gaziantepspor’a transfer olan Ertuğrul Sağlam, 1989 yılında Samsunspor’a transfer olmuştu. Beş yıl Samsunspor forması giyen Eruğrul Sağlam, 1994 yılında Beşiktaş’a imza atmıştı.

Ertuğrul Sağlam, 2000 yılında yeniden döndüğü Samsunspor’da futbola veda etmişti.

Futbolu bıraktıktan sonra Samsunspor’da antrenör olarak göreve başlayan Ertuğrul Sağlam, iki yılın ardından takımın başına geçmişti. Daha sonra sırasıyla Kayserispor, Beşiktaş, Bursaspor, Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor ve İran’ın Tractor takımında teknik direktörlük görevlerini üstlenen Ertuğrul Sağlam, Bursaspor ile 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe’nin önünde şampiyonluğa ulaşmıştı.