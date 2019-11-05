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Chelsea Ajax maçı saat kaçta, hangi kanalda? İki takım da üç puan peşinde
Şampiyonlar Ligi

Chelsea Ajax maçı saat kaçta, hangi kanalda? İki takım da üç puan peşinde

Chelsea Ajax Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesi için karşı karşıya geliyor. H grubunda yer alan iki ekip üst tura lider olarak çıkmak istiyor. Peki, Chelsea Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

5 Kasım 2019 19:19

Şampiyonlar Ligi H grubu 4. maçında Chelsea Ajax İngiltere’de 3 puan için verecek. Grubun üçüncü mücadelesinde karşı karşıya gelen iki takımın karşılaşmasında Chelsea 1-0 kazanmayı başarmıştı. Peki, Chelsea Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

CHELSEA AJAX SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea Ajax Şampiyonlar Ligi maçı saat 23.00’te başlayacak. Mücadele Bein Sports 2’de naklen yayınlanacak.

MUHTEEMEL 11’LER

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson, Kovacic, Jorginho, Mount, Willian, Pulusic, Abraham

Ajax: Onana, Dest, Veltman, Blind, Tagliafico, Beek, Marin, Neres, Ziyech, Promes, Tadic.

Son güncelleme 19:19 | 5 Kasım 2019
ajax chelsea
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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