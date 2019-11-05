Chelsea Ajax maçı saat kaçta, hangi kanalda? İki takım da üç puan peşinde

Şampiyonlar Ligi H grubu 4. maçında Chelsea Ajax İngiltere’de 3 puan için verecek. Grubun üçüncü mücadelesinde karşı karşıya gelen iki takımın karşılaşmasında Chelsea 1-0 kazanmayı başarmıştı. Peki, Chelsea Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

CHELSEA AJAX SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea Ajax Şampiyonlar Ligi maçı saat 23.00’te başlayacak. Mücadele Bein Sports 2’de naklen yayınlanacak.

MUHTEEMEL 11’LER

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson, Kovacic, Jorginho, Mount, Willian, Pulusic, Abraham

Ajax: Onana, Dest, Veltman, Blind, Tagliafico, Beek, Marin, Neres, Ziyech, Promes, Tadic.