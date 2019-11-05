Chelsea Ajax canlı izle! Canlı yayın: Şampiyonlar Ligi’de dev mücadele…

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta Hollanda ekibi Ajax’ı konuk edecek. Ajax, Devler Ligi'nde İngiltere deplasmanında oynadığı 4 maçı da kaybetmedi. Chelsea, Avrupa kupalarında üst üste ikinci iç saha yenilgisi almadı. İşte Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle bağlantısı…
MUHTEMEL 11’LER
Chelsea: Kepa – Azpilicueta, Zouma, Tomori, Marcos Alonso – Kovacic, Jorginho, Mount – Willian, Abraham, Hudson-Odoi.
Ajax: Onana – Dest, Veltman, Blind, Tagliafico – Martínez, Edson Álvarez – Ziyech, Van der Beek, Promes – Tadic.