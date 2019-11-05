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Chelsea Ajax canlı izle! Canlı yayın: Şampiyonlar Ligi’de dev mücadele…
Şampiyonlar Ligi

Chelsea Ajax canlı izle! Canlı yayın: Şampiyonlar Ligi’de dev mücadele…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde H Grubu dördüncü maçında Chelsea Ajax karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın grubu lider bitirmekte büyük bir adım atacağı karşılaşmada iki takımın hedefi de üç puan almak. İşte Chelsea Ajax canlı izle bağlantısı...

5 Kasım 2019 22:52

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta Hollanda ekibi Ajax’ı konuk edecek. Ajax, Devler Ligi'nde İngiltere deplasmanında oynadığı 4 maçı da kaybetmedi. Chelsea, Avrupa kupalarında üst üste ikinci iç saha yenilgisi almadı. İşte Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle bağlantısı…

CHELSEA AJAX CANLI İZLE

MUHTEMEL 11’LER

Chelsea: Kepa – Azpilicueta, Zouma, Tomori, Marcos Alonso – Kovacic, Jorginho, Mount – Willian, Abraham, Hudson-Odoi.

Ajax: Onana – Dest, Veltman, Blind, Tagliafico – Martínez, Edson Álvarez – Ziyech, Van der Beek, Promes – Tadic.

Son güncelleme 22:52 | 5 Kasım 2019
ajax chelsea
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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