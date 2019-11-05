Borussia Dortmund Inter maçı ile Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Oynadıkları üç maçta 4’er puan toplayan Borussia Dortmund ve Inter puanlarını 7 yapmak için sahaya çıkıyor. Peki Borussia Dortmund Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

DORTMUND İNTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund Inter Şampiyonlar Ligi maçı saat 23.00’te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney, Hakimi, Brandt, Hazard, Alcacer

İnter: Handanovic, Godin, Vrij, Skriniar, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah, Martinez, Lukaku