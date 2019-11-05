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Borussia Dortmund Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde günün en dikkat çeken maçlarından biri Borussia Dortmund Inter arasında oynanacak. Aralarında oynadığı son maçı İnter 2-0 kazanmayı başarmıştı. Liderlik şansını devam ettirmek isteyen iki takımda kazanmak istiyor. Borussia Dortmund Inter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Borussia Dortmund Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

5 Kasım 2019 18:42

Borussia Dortmund Inter maçı ile Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Oynadıkları üç maçta 4’er puan toplayan Borussia Dortmund ve Inter puanlarını 7 yapmak için sahaya çıkıyor. Peki Borussia Dortmund Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

DORTMUND İNTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund Inter Şampiyonlar Ligi maçı saat 23.00’te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney, Hakimi, Brandt, Hazard, Alcacer

İnter: Handanovic, Godin, Vrij, Skriniar, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah, Martinez, Lukaku

Son güncelleme 18:42 | 5 Kasım 2019
Borussia Borussia Dortmund Dortmund Inter İNTER
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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