Borussia Dortmund Inter maçı canlı izle! Canlı yayın: Almanya’da fırtına kopacak!

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nun 4. maçında Borussia Dortmund, Inter’in konuğu oluyor. Son 16 turuna kalma mücadelesi veren iki ekip de grupta 4 puanla lider Barcelona’yı takip ediyorlar. Borussia Dortmund’da hafta sonu oynanan Wolfsburg maçında sakatlanan Marco Reus’un durumu henüz netlik kazanmadı. Inter’de ise sakatlığı devam eden Alexis Sanchez bu karşılaşmada görev alamayacak.

BORUSSİA DORTMUND İNTER CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney, Hakimi, Brandt, Hazard, Alcacer

İnter: Handanovic, Godin, Vrij, Skriniar, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah, Martinez, Lukaku