SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 10 Kasım’a ‘bayram’ ifadesi için soruşturma başlatıldı, MEB sehven yapıldı dedi!
Borussia Dortmund Inter maçı canlı izle! Canlı yayın: Almanya’da fırtına kopacak!
Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund Inter maçı canlı izle! Canlı yayın: Almanya’da fırtına kopacak!

Borussia Dortmund Inter haftanın en dikkat çeken maçlarının başında geliyor. Borussia Dortmund, iki hafta önce İtalya’da 2-0 kaybettiği Inter karşısında bu kez kazanmak istiyor. İşte Dortmund Inter canlı izle bağlantısı ve beIN Sports canlı yayını...

5 Kasım 2019 22:54

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nun 4. maçında Borussia Dortmund, Inter’in konuğu oluyor. Son 16 turuna kalma mücadelesi veren iki ekip de grupta 4 puanla lider Barcelona’yı takip ediyorlar. Borussia Dortmund’da hafta sonu oynanan Wolfsburg maçında sakatlanan Marco Reus’un durumu henüz netlik kazanmadı. Inter’de ise sakatlığı devam eden Alexis Sanchez bu karşılaşmada görev alamayacak.

BORUSSİA DORTMUND İNTER CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney, Hakimi, Brandt, Hazard, Alcacer

İnter: Handanovic, Godin, Vrij, Skriniar, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah, Martinez, Lukaku

Son güncelleme 22:54 | 5 Kasım 2019
Borussia Dortmund İNTER
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
08/11/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
09/11/2019 - 15:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR