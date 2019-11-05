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Barcelona, Slavia Prag’a takıldı!
Şampiyonlar Ligi

Barcelona, Slavia Prag’a takıldı!

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile sahasında 0-0 berabere kalarak Dortmund ve Inter maçları öncesinde beklemediği puan kaybı yaşadı.

5 Kasım 2019 23:40

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nun 4. haftasında Barcelona ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. Camp Nou’daki mücadele birçok futbolseverin tahmin edemeyeceği şekilde sonuçlandı: 0-0.

Gruptaki ilk maçta da rakibi karşısında zorlanan ancak 2-1 kazanan Barça, bu kez sahasındaki mücadelede kaleci Kolar’ı geçemedi.

Maç boyunca üstün olan Barcelona; Messi, Griezmann, Dembele gibi hücumlarla başladığı maçta rakibin kilidini açamadı.

Slavia Prag iyi savunma yaptığı mücadelede Barcelona kalesinde tehlike de yarattı ancak skoru değiştiremedi.

Bu sonuçla Barcelona 8 puanla, Slavia Prag da 2 puanla 4. haftayı tamamladı.

Barça, 27 Kasım’da Dortmund’u sahasında konuk edecek. Slavia Prag ise sahasında Inter’i konuk edecek.

Son güncelleme 23:40 | 5 Kasım 2019
barcelona şampiyonlar ligi Slavia Prag
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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