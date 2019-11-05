Barcelona, Slavia Prag’a takıldı!

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nun 4. haftasında Barcelona ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. Camp Nou’daki mücadele birçok futbolseverin tahmin edemeyeceği şekilde sonuçlandı: 0-0.

Gruptaki ilk maçta da rakibi karşısında zorlanan ancak 2-1 kazanan Barça, bu kez sahasındaki mücadelede kaleci Kolar’ı geçemedi.

Maç boyunca üstün olan Barcelona; Messi, Griezmann, Dembele gibi hücumlarla başladığı maçta rakibin kilidini açamadı.

Slavia Prag iyi savunma yaptığı mücadelede Barcelona kalesinde tehlike de yarattı ancak skoru değiştiremedi.

Bu sonuçla Barcelona 8 puanla, Slavia Prag da 2 puanla 4. haftayı tamamladı.

Barça, 27 Kasım’da Dortmund’u sahasında konuk edecek. Slavia Prag ise sahasında Inter’i konuk edecek.