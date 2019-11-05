SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul'un akciğerleri için 7 Kasım'a dikkat: Şile'ye sahip çık!
Barcelona Slavia Prag saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona sürpriz istemiyor
Şampiyonlar Ligi

Barcelona Slavia Prag saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona sürpriz istemiyor

Şampiyonlar Ligi F grubu dördüncü maçında Barcelana Slavia Prag'ı ağırlıyor. Üç maçta 7 puan toplayan Barcelona Slavia Prag karşısında sürpriz yaşamak istemiyor. Peki Barcelona Slavia Prag hangi kanalda, saat kaçta?

5 Kasım 2019 18:39

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük favorileri arasında yer alan Barcelona evinde Slavia Prag’ı ağrılıyor. Grubun son maçında Slavia Prag’ı 2-1 yenmeyi başaran Barcelona bu kez evinde üç puan kazanmak istiyor. Peki Barcelona Slavia Prag hangi kanalda, saat kaçta?

BARCELONA SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı saat 20.55’te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

BARCELONA SLAVİA PRAG MUHTEMEL İLK 11

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Vidal; Messi, Griezmann, Dembele

Slavia Prague: Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Sevcik, Soucek, Zeleny; Stanciu; Olayinka, Masopust

Son güncelleme 18:39 | 5 Kasım 2019
barcelona Slavia Prag
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
08/11/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
09/11/2019 - 15:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR