Barcelona Slavia Prag saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona sürpriz istemiyor

Şampiyonlar Ligi’nin en büyük favorileri arasında yer alan Barcelona evinde Slavia Prag’ı ağrılıyor. Grubun son maçında Slavia Prag’ı 2-1 yenmeyi başaran Barcelona bu kez evinde üç puan kazanmak istiyor. Peki Barcelona Slavia Prag hangi kanalda, saat kaçta?

BARCELONA SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı saat 20.55’te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

BARCELONA SLAVİA PRAG MUHTEMEL İLK 11

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Vidal; Messi, Griezmann, Dembele

Slavia Prague: Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Sevcik, Soucek, Zeleny; Stanciu; Olayinka, Masopust