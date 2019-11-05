Barcelona Slavia Prag canlı izle! Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın…

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Salı günü ilk maçlarında Barcelona evinde Slavia Prag’ı ağırlıyor. İlk maçta 2-1 kazanmayı başaran Barcelona ikinci maçta da sahada üç puanla ayrılmak istiyor. İşte Barcelona Slavia Prag canlı izle bağlantısı…

BARCELONA SLAVİA PRAG CANLI İZLE

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Barcelona?nın Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 yendiği maç, iki takım arasında oynanan ilk resmi karşılaşmaydı.

*Avrupa arenasında bugüne kadar altı kez İspanya deplasmanına çıkan Slavia Prag, bu karşılaşmalarda henüz galibiyet elde edemedi (4B 2M).

*Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 55 iç saha maçının sadece birini kaybeden Barcelona (46G 8B), son 33 karşılaşmada yenilgi almadı (30G 3B).

*Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 55 iç saha maçının sadece birini kaybeden Barcelona (46G 8B), son 33 karşılaşmada yenilgi almadı (30G 3B).

*Barcelona forması giyen Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk 11 çıktığı son 13 maçta da gol katkısı yaptı (22 gol & 7 asist).

*Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı dört dış saha maçından henüz galibiyet alamadı (2B 2M).

*Barcelona, Sergio Busquets ve Lionel Messi’nin Şampiyonlar Ligi’nde birlikte ilk 11 başladığı 38 iç saha maçında rakiplerine mağlup olmadı (W33 D5 L0).

*Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlarda hücum bölgesinde en fazla top kazanan takım Slavia Prag (32).

*Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiği son 15 sezonda da gol atmayı başaran Lionel Messi, bu alanda Raul ile en birlikte en uzun seriye sahip iki oyuncudan biri.

*Luiz Suarez’in Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde attığı son 14 gol de iç sahada geldi.