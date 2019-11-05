Balotelli’ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine rekor ceza!

İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona, Brescia’da forma giyen Mario Balotelli’ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderlerinden Luca Castellini’nin 10 yılı aşkın süre tribünlerine girişini yasakladı.

İtalya’da hafta sonu oynanan, ev sahibi Hellas Verona’nın Brescia’yı 2-1 yendiği maçta, Brescialı oyuncu Balotelli’ye yönelik ırkçı tezahürat yapılması, Balotelli’nin buna tepki olarak topu tribünlere atması çerçevesinde başlayan tartışmalar sürerken, cezai yaptırımlar da gelmeye başladı.

Roma'dan Balotelli'ye destek İtalya Serie A'nın 11. haftasında oynanan Hellas Verona - Brescia mücadelesinde ev sahibi ekip taraftarları tarafından ırkçı tezahüratlara maruz kalan Mario Balotelli'ye Roma Kulübü`nden destek geldi. İlgili Haberi Oku

Yaşananlara ilişkin bir röportajında “O, İtalyan çünkü vatandaşlığı var, aslında tam bir İtalyan değil” diyen Hellas Verona’nın tribün lideri Castellini’ye kulüpten ceza geldi.

Sarı-mavili kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Castellini’nin ifadelerinin kulübün etik ilkeleri ve değerlerine ciddi şekilde aykırı olduğu belirtilerek, söz konusu kişinin 30 Haziran 2030’a kadar tribünlere girmesinin yasaklandığı kaydedildi.

Diğer yandan, Serie A Lig Birliği Spor Hakimi Gerardo Mastrandrea da Balotelli’ye ırkçı tezahüratların yapıldığı Bentegodi Stadı’nın doğu tribününe bir maç kapama cezası verdi.