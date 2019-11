Balotelli’nin sahayı terk etmek istediği ırkçı saldırı sonrası skandal açıklama!

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 11. haftasında oynanan Hellas Verona-Brescia maçında, ev sahibi takım taraftarlarının, ırkçı tezahüratlarına maruz kalan Brescialı Mario Balotelli, önce topun tribünlere fırlatmış, ardından da sahayı terk etmek istemişti. Sahadaki diğer futbolcuların güçlükle sakinleştirdiği Mario Balotelli, oyuna geri dönmüştü.

Karşılaşmanın hakemi Maurizio Mariani, oyunu durdurarak ırkçı davranışlara karşı anons yaptırmış, mücadele 3 dakika sonra kaldığı yerden yeniden başlamıştı. Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, sosyal paylaşım sitesinden olaya, “Irkçılığa hayır. Hepimiz Mario ile beraberiz. Irkçılığın her türlü haline karşıyız. Cahil ırkçılar” ifadeleriyle tepki göstermişti.

Yaşanan bu çirkin saldırı sonrası özür dilemesi beklenen Hellas Verona taraftar grubu Verona Ultra’s lideri Luca Castellini, skandal bir açıklamaya imza attı. Verona’da yayın yapan Radio Cafe isimli programda konuşan Luca Castellini, yaptıklarının ırkçı saldırı olmadığını savundu. Her futbolcuya şaka yaptıklarını söyleyen Luca Castellini “Bu tür şeyler bizim kültürümüzde var. Biz saygısız taraftarlarız. Biz kel futbolcularla da, uzun saçlı futbolcularla da, güneyli futbolcularla da dalga geçiyoruz. Futbolcunun ten rengi de bizim için dalga konusu… Bunu politik bir amaç ya da ırkçı olduğumuz için yapmıyoruz. Bu bir kültür…” dedi.

Bu sözlerle de yetinmeyen Luca Castellini, Mario Balotelli’nin soytarılık yaptığını da sözlerine ekledi. Luca Castellini, Balotelli’nin İtalya vatandaşı olduğunu ancak hiçbir zaman tam bir İtalyan olamayacağını da söyledi.

Mario Balotelli responded to the racist chants by kicking the ball into the stands.

His teammates and match officials convinced the striker to remain on the pitch. pic.twitter.com/vvzuY7oBHZ

— ESPN FC (@ESPNFC) November 3, 2019