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Şampiyonlar Ligi

Andone: Bizim için son maçmış gibi oynamamız lazım

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, Real Madrid maçı öncesinde konuştu.

5 Kasım 2019 21:31

Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki Real Madrid karşılaşması öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile birlikte Florin Andone de açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın Rumen forveti “Bizim için son maçmış gibi oynamamız lazım. Rakibe saygılı ama korkmadan oynamalıyız. Kulübümüz için iyi bir imaj vermeliyiz” dedi.

Dünyanın en güzel stadında, en büyük takımına karşı oynayacaklarını belirten Andone, “Çok zor olacak ama en iyi futbolumuzu oynayıp, 90 dakika koşarsak buradan iyi bir sonuç alabiliriz. Umarım ilk maça göre daha şanslı oluruz” değerlendirmesinde bulundu.

05 Kasım 2019 Fatih Terim: Hayatlarının en zor maçı gibi görünen... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

“Sence Real Madrid’in gol sorunu var mı? Real Madrid’e gol atmak artık daha mı kolay?” sorularına ise Andone, şu cevabı verdi:

“Real Madrid hakkında saygılı olmak lazım. Cristiano’nun gitmesiyle elbette gol alanında güç kaybetti. Ancak Real Madrid’de çok iyi futbolcular var. Real Madrid dünyanın en iyi takımı. Bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum.”

Basın toplantısının ardından Galatasaray takımı, yarınki maç öncesinde son antrenmanını Santiago Bernabeu Stadı’nda yaptı.

Son güncelleme 21:33 | 5 Kasım 2019
florin andone galatasaray şampiyonlar ligi
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