Yine İtalya yine ırkçılık! Balotelli sahayı terk etmek istedi…

İtalyan futboluna ırkçılık vakaları devam ederken, ligin 11. haftasında oynanan iki maça da yaşanan ırkçı tezahüratlar damgasını vurdu. Hellas Verona’nın, Brescia’yı 2-1 yendiği maçın 55. dakikasında, ev sahibi takım taraftarı, Brescia forması giyen İtalyan siyahi futbolcu Mario Balotelli’ye yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundu. “Buu buu” şeklindeki ırkçı tezahürata sinirlenen Balotelli, topu degaj yaparak Hellas Verona taraftarlarının bulunduğu tribüne attı.

Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Maurizio Mariani, oyunu durdurarak ırkçı davranışlara karşı anons yaptırdı. Mücadele 3 dakika sonra kaldığı yerden yeniden başladı.

Balotelli’nin menajeri Mino Raiola, sosyal paylaşım sitesinden olaya, “Irkçılığa hayır. Hepimiz Mario ile beraberiz. Irkçılığın her türlü haline karşıyız. Cahil ırkçılar” ifadeleriyle tepki gösterdi. Serie A’da dün de Roma-Napoli maçında, ev sahibi Romalı taraftarların bir bölümü Napoli kentine yönelik ırkçı tezahürat yapmıştı. Müsabakanın hakemi Gianluca Rocchi, bunun üzerine oyunu bir süre durdurmuş ve anons yaptırmıştı.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora yaptığı açıklamada, İtalya Futbol Federasyonu ve Lig Birliğinin bir an önce bu konuya yönelik somut girişimleri uygulamaya koyması gerektiğini söyledi. Spadafora, tribünlerdeki sessiz çoğunlukları da bu barbarlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.

Mario Balotelli responded to the racist chants by kicking the ball into the stands.

His teammates and match officials convinced the striker to remain on the pitch. pic.twitter.com/vvzuY7oBHZ

