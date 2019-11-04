Yılmaz Gökdel vefat etti

A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü ve Galatasaray’ın unutulmaz oyuncularından Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yılmaz Gökdel’in cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul Levent Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Gökdel’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “A Milli Takımımızın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu, Galatasaray Kulübünün eski oyuncusu ve Türk futbolunun değerli ismi Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Yılmaz Gökdel’e Allah’tan rahmet, ailesi, tüm sevenleri, Galatasaray camiası ve futbol ailesine başsağlığı dileriz” denildi.

Galatasaray Kulübü de Yılmaz Gökdel’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün 7122 Sicil Numaralı Divan Üyesi, Milli Takım ve Galatasaray'da antrenörlük yapan, kulübümüzün 1964-1970 yılları arasında formasını giyen efsane futbolcularımızdan ‘Pire Yılmaz' lakaplı Yılmaz Gökdel'in vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumun naaşı, 6 Kasım 2019 Çarşamba günü Levent Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Eski Kozlu Kabristanı'na defnedilecektir.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Camiamıza başsağlığı dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü”

GALATASARAY’DA 6 YIL FUTBOL OYNADI

Galatasaray’da 1964-1970 yıllarında futbol oynayan Yılmaz Gökdel, 5 kez A Milli Takım, 4 kez de Ümit Milli Takım’da forma giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra birçok takımda teknik direktörlük yapan Gökdel, 1984-1985’te A Milli Takımı çalıştırdı.

Ümit Milli Takım’da da teknik direktörlük yapan Gökdel, TFF bünyesinde de görevler aldı.