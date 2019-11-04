Türkiye’nin en iyi yelkencileri ‘2021 Star Sailors League Gold Cup’ için buluşuyor

Dünyanın, yelken sporunda en önemli ve rekabetçi organizasyonlarından olan ve organizasyona katılım için sporcuların olimpik ve uluslararası katılım gösterdikleri yarışmalardaki başarısı kriter olarak alınan organizasyon, Türk yelkenciliğinin gelişimi adına önemli bir adım olacak.

2021 yılında, 48 ülke takımının katılacağı organizasyon için Alican Kaynar, Deniz Çınar, Ecem Güzel, Kıvanç Sevinç, Oğuz Ayan, Onur Bilgen, Doğa Arıbaş ve Berkay Abay'dan oluşan milli takımımız 14,5 metre uzunlukta ve yüksek performansa sahip SSL47 teknesinde bir araya gelerek ilk çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar ve organizasyon ile ilgili olarak, takım kaptanı Alican Kaynar; “2021 yılında – 48 ülkede canlı yayınlanacak bu organizasyonun ülkemiz yelken sporu için çok önemli bir tanıtım aracı olacağını söyleyerek, son yıllarda Fenerbahçe Spor Kulübü ve beraberinde Doğuş Grubu'nun Türk yelkenciliğine yatırımları sayesinde buralara gelindiğini ve 2021 yılındaki bu özel organizasyonda, hedefledikleri başarı ile yelken tarihimize önemli bir sayfa eklemek istediklerini belirtti.”

SSL NATIONS GOLD CUP NEDİR?

SSL (Star Sailors League) en eski olimpik sınıflardan biri olan Star Boat teknesinin Uluslararası Yelken Federasyonu tarafından olimpiyatlardan çıkartılması sonrasında sınıfın geçmişi ve çizgisine inanan yelkenciler tarafından, belki de olimpik olduğu halinden daha popüler hale gelebileceği inancı ile ortaya çıktı.

Başarılı çalışmaların ardından etkinlik anlamında muhteşem bir başarıya ulaşan proje, dünyanın en elit yelkencilerinin katıldığı, yarışların tüm dünyaya canlı yayınlandığı ve Uluslararası Yelken Federasyonu tarafından “Özel Organizasyon” kategorisine alınan bir başarı hikayesine dönüştü.

Bu etkinlik dolu dizgin devam ederken organizatör tarafından yelken dünyasında bir boşluk görüldü. Belirli bir yelken seviyesine sahip ülkelerin olimpik olmayan uluslararası bir etkinliğe katılabilmeleri için milyon eurolar harcamaları gerekmesinin yanlış olduğuna inanan organizatör, SSL'de edindiği organizasyon tecrübesi ile yeni bir alana girmeye karar verdi ve ortaya “SSL Nations Gold Cup” çıktı.