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Trabzonspor’dan ‘Operasyon’ açıklaması!
Trabzonspor

Trabzonspor’dan ‘Operasyon’ açıklaması!

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, 'Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir.' dedi.

4 Kasım 2019 20:50

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, son dönemde verilen hakem kararlarını eleştirerek ‘operasyon yapıldığı’ iddiasında bulundu.

Ömer Sağıroğlu, “Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar biran önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir! #TemizFutbol” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya yaklaşık 10 dakikalık maç görüntüleri de eklendi.

Son güncelleme 20:50 | 4 Kasım 2019
Ömer Sağıroğlu trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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