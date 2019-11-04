Trabzonspor’dan ‘Operasyon’ açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, son dönemde verilen hakem kararlarını eleştirerek ‘operasyon yapıldığı’ iddiasında bulundu.

Ömer Sağıroğlu, “Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar biran önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir! #TemizFutbol” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya yaklaşık 10 dakikalık maç görüntüleri de eklendi.