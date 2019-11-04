Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan istifa çağrısı! ‘Ticari bağlantısı varsa gereğini yapmalıdır’

Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor’un, konuk ettiği Göztepe’ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından hakem Fırat Aydınus’un yönetimi, bordo-mavili camianın tepkisini çekmişti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konu ile ilgili sert ifadeler kullanırken, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp’i istifaya davet etti.

Göztepe maçındaki durumun hakem hatası olmadığını savunan Ahmet Ağaoğlu, A Spor’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Göztepe maçındaki durumu, hakem hatası olarak değerlendirseydik bu tepkiyi vermezdik. Hakkımızı yedirmeyiz. Ölü taklidi yapılacaksa, ölüyü kefeniyle beraber mezardan çıkaracağız. Ya gidecekler ya da… MHK Başkanı Zekeriya Alp tamamen bağımsız olmalıdır. Söylendiği gibi Ali Koç ile ticari bağlantısı varsa gereğini yapmalıdır. TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Adaletli futbolun kefili benim” demişti. Şimdi kefaletin bedelini ödemek zorundadır. Temiz futbol isteyen, adaletli futbol isteyenler bu yolda bizimle yürür.”

Zekeriya Alp’in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ticari bağlantısı olduğu şeklindeki iddiaları da değerlendiren Ahmet Ağaoğlu “Sosyal medyadan haberi gördüm. Eğer bağımsız bir kurumun başındaysanız tamamen bağımsız olmanız lazım… Ne bir aile ne de ticari bir bağ olmamalı… Böyle bir bağlantısı varsa Zekeriya Alp’in gereğini yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor cephesinden Fırat Aydınus ve MHK`ya ağır eleştiri Trabzonspor`un sahasında Göztepe`ye mağlup olduğu karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus`a bordo-mavili cepheden ağır eleştiri geldi. İlgili Haberi Oku

Ahmet Ağaoğlu, Suat Arslanboğa’nın sözleşmesinin feshedildiğini de hatırlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Suat Arslanboğa’nın sözleşmesi neden feshedildi? Hakemlik onurunu koruyamadığı gerekçesiyle… Peki ülke futbolunun onurunu korumak kimin görevi? Demek ki görevlerini bırakıp gitmesi gereken çok kişi var. Önce onlar gitsin, Arslanboğalara sonra geliriz. Mağlubiyete kılıf bulmuyoruz. Kötü oynuyorsak hesabını veririz. O maçı adaletli yönetmek zorunda hakem. Eğer adaleti sağlayamıyorsanız o yerin insanı değilsiniz. 60 gün değil, 60 bin gün de ceza verseniz bu defter kapanmaz. Haftaya Trabzonspor’un ağzına bir parmak bal çalarız bu iş kapanır’ diye düşünmesinler. O defter kapanmamak üzere açıldı. Sürecin takipçisiyiz. Bu mücadele Türk futbolu adına verilen mücadeledir.”