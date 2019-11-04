Sumudica: ‘Galatasaray’ı yenersek bonus olur’

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Rumen teknik direktör, şunları kaydetti:

“Bugün çok önemli üç puan kazandık. Üç puanı hak etmediğimiz bir maçtı. Bazen futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Rakibe göre fiziksel olarak iyi değildik. Hafta ortasında kupa maçı oynadık.Takımı güncelleyemedik. Sakat ve cezalı oyuncularımız çoktu. Yeterli derinliğe sahip değiliz. Bazen Allah size yardım ediyor. Son dakikada attığımız golle kazandık ve 15 puana ulaştık. Biraz daha rahatladık.”

Sumudica, Galatasaray maçı hakkında ise “Galatasaray’ın kiminle oynadığı bizi ilgilendirmez. Sonuçta derin bir kadroya sahipler. Büyük bir camia. Biz de kazanmak için sahaya çıkacağız. Eğer kaybedersek Galatasaray’a kaybetmiş olacağız ama farklı sonuç bonus olacak” şeklinde konuştu.