SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Çubuk raporu'nda CHP'yi suçladı!
Sumudica: ‘Galatasaray’ı yenersek bonus olur’
Süper Lig

Sumudica: ‘Galatasaray’ı yenersek bonus olur’

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Gaziantep'te tekik direktör Marius Sumudica, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

4 Kasım 2019 23:35

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Rumen teknik direktör, şunları kaydetti:

“Bugün çok önemli üç puan kazandık. Üç puanı hak etmediğimiz bir maçtı. Bazen futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Rakibe göre fiziksel olarak iyi değildik. Hafta ortasında kupa maçı oynadık.Takımı güncelleyemedik. Sakat ve cezalı oyuncularımız çoktu. Yeterli derinliğe sahip değiliz. Bazen Allah size yardım ediyor. Son dakikada attığımız golle kazandık ve 15 puana ulaştık. Biraz daha rahatladık.”

Sumudica, Galatasaray maçı hakkında ise “Galatasaray’ın kiminle oynadığı bizi ilgilendirmez. Sonuçta derin bir kadroya sahipler. Büyük bir camia. Biz de kazanmak için sahaya çıkacağız. Eğer kaybedersek Galatasaray’a kaybetmiş olacağız ama farklı sonuç bonus olacak” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 23:35 | 4 Kasım 2019
ankaragücü galatasaray Gaziantep FK Marius Sumudica süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 20:00
1
-
2
Gaziantep
Fenerbahçe
08/11/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR