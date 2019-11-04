SON DAKİKA | Galatasaray’dan Falcao açıklaması ‘Şu an İspanya’da…’

Galatasaray’da ne zaman geri döneceği belirsizliğini koruyan Radamel Falcao konusunda bir resmi açıklama daha geldi. Daha önce Fatih Terim’in de belirttiği üzere takım doktoru Yener İnce de golcü futbolcunun İspanya’da bulunduğunu belirtti.

İnce, “Falcao şu an İspanya’da, ayın 11’inde İstanbul’da tedavisine devam edilecek” dedi.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı’nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağını söyleyen Yener İnce, “Emre Akbaba’nın ise Ocak ayında takıma dönmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.