Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacağı A Grubu 4. hafta maçını, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek.

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid Galatasaray maçı, Santiago Bernabéu Stadı'nda 6 Kasım 2019 Çarşamba akşamı TSİ 23.00’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

FALCAO, REAL MADRİD MAÇINDA YER ALMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao'nun sakatlık durumu ile ilgili, “Real Madrid ve Gaziantep maçında olmayacak ama milli aradan sonra olabilir. En az 10 gün İspanya’da tedavi görmeye devam edecek” dedi.

GALATASARAY’IN KADROSU

Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk

Defans: Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

Orta Saha: Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ryan Babel

Forvet: Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone, Emre Mor

REAL MADRİD’İN KADROSU

Kaleci: Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube

Savunma: Daniel Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Alvaro Odriozola, Ferland Mendy

Orta saha: Toni Kroos, Carlos Casemiro, Federico Valverde, James Rodriguez, Isco

Hücum: Eden Hazard, Karim Benzema, Luka Jovic, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Rodrygo