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Paris Masters’ta zafer Djokovic’in
Tenis

Paris Masters’ta zafer Djokovic’in

Sezonun son ATP Masters ayağı olan Paris'te zafer Novak Djokovic'in oldu. Genç rakibi Denis Shapavalov'u 6-3 ve 6-4'le mağlup eden Djokovic, buna karşın Kasım 2019 itibarıyla kaybettiği puanlar neticesinde klasman zirvesindeki yerini Rafael Nadal'a devretti.

SKOR DIŞ HABER 4 Kasım 2019 13:35

Sezonun son ATP Masters 1000 serisi olan Paris’te Novak Djokovic ile Denis Shapavalov karşı karşıya geldi. Yarı finalde Djokovic, Grigor Dimitrov’u 7-6 ve 6-4’le mağlup ederken Shapavalov, sakatlığı sebebiyle müsabakadan çekilen Rafael Nadal karşısında tur atlamıştı.

Sırp yıldız Kanadalı genç rakibini 6-3 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek Paris’ten zaferle ayrıldı.

Buna karşın Djokovic Kasım 2019 itibarıyla kaybettiği puanlar sebebiyle klasmandaki yerinden oldu. Rafael Nadal zirvedeki yerini bir kez daha almayı başardı. İspanyol raket böylece Roger Federer’den sonra 1 numaraya çıkan en yaşlı isim oldu.

2019 sezonunun kapanışı ATP Finals ile yapılacak. Djokovic bu turnuvadaki başarısı sene bitmeden kendisini tekrar zirveye çıkarabilir.

Son güncelleme 13:35 | 4 Kasım 2019
Novak Djokovic rafael nadal
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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