Paris Masters’ta zafer Djokovic’in

Sezonun son ATP Masters 1000 serisi olan Paris’te Novak Djokovic ile Denis Shapavalov karşı karşıya geldi. Yarı finalde Djokovic, Grigor Dimitrov’u 7-6 ve 6-4’le mağlup ederken Shapavalov, sakatlığı sebebiyle müsabakadan çekilen Rafael Nadal karşısında tur atlamıştı.

Sırp yıldız Kanadalı genç rakibini 6-3 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek Paris’ten zaferle ayrıldı.

Buna karşın Djokovic Kasım 2019 itibarıyla kaybettiği puanlar sebebiyle klasmandaki yerinden oldu. Rafael Nadal zirvedeki yerini bir kez daha almayı başardı. İspanyol raket böylece Roger Federer’den sonra 1 numaraya çıkan en yaşlı isim oldu.

2019 sezonunun kapanışı ATP Finals ile yapılacak. Djokovic bu turnuvadaki başarısı sene bitmeden kendisini tekrar zirveye çıkarabilir.