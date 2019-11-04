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Milli judocu Bilal Çiloğlu’dan iki haftada iki altın madalya
Judo

Milli judocu Bilal Çiloğlu’dan iki haftada iki altın madalya

Bilal Çiloğlu, Abu Dabi Grand Slam Judo Turnuvası'nın ardından Okyanusya Açık'ta da altın madalya elde etti.

4 Kasım 2019 10:41

Milli judocu Bilal Çiloğlu, erkekler 73 kiloda iki hafta da iki altın madalya kazandı.

Avustralya’nın Perth kentinde düzenlenen Okyanusya Açık’ta erkekler 73 kiloda mücadele eden Bilal Çiloğlu, finalde Alman Igor Wandtke ile karşılaştı. Normal süresi puansız tamamlanan karşılaşmanın altın skor bölümünde Bilal, waza-ari puanıyla rakibine üstünlük sağladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Bilal Çiloğlu, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota puanı kazandıran turnuvada da altın madalya kazanmıştı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi sporcuların başarı grafiklerinin yükselmesinden memnun olduklarını söyledi. Sporcuların sıkletlerinde en üst basamağı hedeflediğini anlatan Huysuz, “Kendi çocuklarımızı yetiştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki haftada iki ayrı organizasyonda altın madalya kazanmak çok önemli. Bilal bunu başardı ve bizim için çok değerli. Yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Devletimiz sporcuların sağlık, konaklama, yeme, içme ulaşım gibi her türlü ihtiyacını karşılıyor. Sporcularımız da bunun hakkını verebilmek için disiplinli çalışıyor.” diye konuştu.

Son güncelleme 10:42 | 4 Kasım 2019
Bilal Çiloğlu
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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