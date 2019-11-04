Menemenspor Ümraniyespor maçında kural hatası!

TFF 1’inci Lig’de statü gereği takımların sahada en fazla 5 yabancı oyuncu bulundurma hakkı bulunurken, Ümraniyespor bu kuralı ihlal ederek maçın son bölümünde 6 yabancıyla mücadele etti.

Zirve yarışındaki İstanbul temsilcisinde Vasco Fernandes, Ghislain Gimbert, Honore Gomis ve Riad Nouri karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, Bahadır’ın yerine 64’üncü dakikada Chukwuma Akabueze, Muhammed’in yerine 82’nci dakikada Valentin Lazar oyuna dahil oldu. Toplam 6 yabancıyla sahada yer alan Ümraniyespor’u Futbol Federasyonu’nun hükmen mağlup ilan etmesi bekleniyor.

Maçta Menemenspor 1-0 galip gelerek 3 puanı almış olsa da, ev sahibi ekibe hükmen 3-0 galibiyet verilme hakkı doğdu.

İşte o yönetmelik

”KONUYU İNCELEDİKTEN SONRA BAŞVURU YAPACAĞIZ”

Konu hakkında açıklama yapan Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, “Konuyu inceledikten sonra böyle bir durum varsa arkadaşlarımız başvuruyu yapacak. Sonuç itibariyle hükmen galip gelirsek, 2 gol daha averajımız olacak. Böyle olmasını istemezdik ama kurallar varsa o kuralları herkes uygulamak zorunda” dedi.