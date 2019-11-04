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Menemenspor Ümraniyespor maçında kural hatası!
TFF 1.Lig

Menemenspor Ümraniyespor maçında kural hatası!

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Cesar Grup Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Ekol Göz Menemenspor'un rakibinin kural hatası yapması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayılması bekleniyor.

4 Kasım 2019 12:44

TFF 1’inci Lig’de statü gereği takımların sahada en fazla 5 yabancı oyuncu bulundurma hakkı bulunurken, Ümraniyespor bu kuralı ihlal ederek maçın son bölümünde 6 yabancıyla mücadele etti.

Zirve yarışındaki İstanbul temsilcisinde Vasco Fernandes, Ghislain Gimbert, Honore Gomis ve Riad Nouri karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, Bahadır’ın yerine 64’üncü dakikada Chukwuma Akabueze, Muhammed’in yerine 82’nci dakikada Valentin Lazar oyuna dahil oldu. Toplam 6 yabancıyla sahada yer alan Ümraniyespor’u Futbol Federasyonu’nun hükmen mağlup ilan etmesi bekleniyor.

Maçta Menemenspor 1-0 galip gelerek 3 puanı almış olsa da, ev sahibi ekibe hükmen 3-0 galibiyet verilme hakkı doğdu.

İşte o yönetmelik

”KONUYU İNCELEDİKTEN SONRA BAŞVURU YAPACAĞIZ”

Konu hakkında açıklama yapan Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, “Konuyu inceledikten sonra böyle bir durum varsa arkadaşlarımız başvuruyu yapacak. Sonuç itibariyle hükmen galip gelirsek, 2 gol daha averajımız olacak. Böyle olmasını istemezdik ama kurallar varsa o kuralları herkes uygulamak zorunda” dedi.

Son güncelleme 12:44 | 4 Kasım 2019
kural hatası menemenspor Ümraniyespor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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