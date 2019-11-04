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Lazio’dan Milan deplasmanında tarihi galibiyet
İtalya Serie A

Lazio’dan Milan deplasmanında tarihi galibiyet

Lazio, Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek rakibini deplasmanda 30 yıl aradan sonra devirmeyi başardı.

SKOR DIŞ HABER 4 Kasım 2019 00:49

İtalya Serie A’nın 11. haftasında Milan ile Lazio karşı karşıya geldi. San Siro’da oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanmayı başardı.

Lazio’ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Ciro Immobile ve 83. dakikada Correa kaydetti. Milan’ın tek golü ise Bastos’tan (K.K) geldi.

Bu skorla Başkent ekibi, Serie A’da rakibini 30 yıl aradan sonra deplasmanda yenmenin sevincini yaşadı.

Lazio haftayı 21 puanla 6. sırada tamamlarken, Milan 13 puanla 11. sırada kaldı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Son güncelleme 00:49 | 4 Kasım 2019
Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A lazio milan
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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