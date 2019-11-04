Lazio’dan Milan deplasmanında tarihi galibiyet

İtalya Serie A’nın 11. haftasında Milan ile Lazio karşı karşıya geldi. San Siro’da oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanmayı başardı.
Lazio’ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Ciro Immobile ve 83. dakikada Correa kaydetti. Milan’ın tek golü ise Bastos’tan (K.K) geldi.
Bu skorla Başkent ekibi, Serie A’da rakibini 30 yıl aradan sonra deplasmanda yenmenin sevincini yaşadı.
Lazio haftayı 21 puanla 6. sırada tamamlarken, Milan 13 puanla 11. sırada kaldı.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı.