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Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçecek
Süper Lig

Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçecek

Kulüpler Birliği Vakfı'nda olağanüstü genel kurul, yarın yapılacak.

4 Kasım 2019 13:51

Fikret Orman’ın Beşiktaş Kulübü’nde başkanlıktan ayrılmasının ardından Kulüpler Birliği Vakfı’ndaki başkanlık görevi de sona erdi. Kulüpler Birliği yarın gerçekleştirileceği olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçecek. Vakfın Maslak’taki merkezinde yapılacak genel kurul, saat 13.00’te başlayacak.

2000’de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında, İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yapmıştı.

Yeni seçilecek isim, vakfın 10. başkanı olacak.

Son güncelleme 13:55 | 4 Kasım 2019
kulüpler birliği
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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