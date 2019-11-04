Kayserispor Fenerbahçe maç özeti: Kanarya yara aldı!

Fenerbahçe yenildi, Kayserispor ilk galibiyetini aldı ve maçın özeti merakla araştırılmaya başlandı. İstikbal Mobilya Kayserispor’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve yara aldı. Kanarya 17 puanda kalırken Bülent Uygun yönetiminde ilk maçına çıkan ev sahibi ise bu sezon ilk kez kazandı ve 7 puana yükseldi. İşte Kayserispor Fenerbahçe maç özeti…

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

KAYSERİSPOR’DAN İLK GALİBİYET

Bülent Uygun yönetiminde ilk maçına çıkan ev sahibi Kayserispor ise kritik galibiyetle ligde ilk kez kazandı. Son sırada yer alan sarı-kırmızılılar 7 puana yükseldi. Ev sahibine üç puanı getiren gol 58’de Umut Bulut’tan geldi. Son anları nefes kesen ve baştan sona çetin bir mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe, pek çok net fırsattan yararlanamadı.