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Kayserispor Fenerbahçe maç özeti: Kanarya yara aldı!
Süper Lig

Kayserispor Fenerbahçe maç özeti: Kanarya yara aldı!

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam etti. Eline liderlik fırsatı geçen Fenerbahçe, Kayserispor'a mağlup olarak fırsat tepti. Fenerbahçe'de Soldado kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının özeti, önemli pozisyonları ve detaylar...

4 Kasım 2019 09:15

Fenerbahçe yenildi, Kayserispor ilk galibiyetini aldı ve maçın özeti merakla araştırılmaya başlandı. İstikbal Mobilya Kayserispor’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve yara aldı. Kanarya 17 puanda kalırken Bülent Uygun yönetiminde ilk maçına çıkan ev sahibi ise bu sezon ilk kez kazandı ve 7 puana yükseldi. İşte Kayserispor Fenerbahçe maç özeti…

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

KAYSERİSPOR’DAN İLK GALİBİYET

Bülent Uygun yönetiminde ilk maçına çıkan ev sahibi Kayserispor ise kritik galibiyetle ligde ilk kez kazandı. Son sırada yer alan sarı-kırmızılılar 7 puana yükseldi. Ev sahibine üç puanı getiren gol 58’de Umut Bulut’tan geldi. Son anları nefes kesen ve baştan sona çetin bir mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe, pek çok net fırsattan yararlanamadı.

Ligin 11. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konuk edecek. Kayserispor ise alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta Gençlerbirliği’ne konuk olacak.
Son güncelleme 09:15 | 4 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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