Kayseri’de soğuk duş!

GEÇEN hafta evinde 5 gol atan Fenerbahçe, maç önü hesaplarda 4 puanlı lig sonuncusu Kayserispor karşısında kâğıt üzerinde kesin favoriydi. Nasıl olmasın? Ligde toplamda son 6 deplasman maçında 4 galibiyet alan, ligin en çok şut atan ve topa en fazla sahip olan takımı olan Fenerbahçe maça çok iyi başlayamadı.

Kayserispor'un ligin bu bölümüne kadar galibiyeti yoktu. Çok adamla kendi yarı sahasında kalan Kayserispor karşısında Moses'ın direkten dönen füzesi ve Rodrigues'in şutu, kapanan takıma karşı hücum prensibinin önemli ayrıntısıydı.Kazanırsam yeniden lider olacağım düşüncesi takımı strese sokmuş gibiydi.

Böyle maçlarda golü erken bulamazsanız oyun içi bunalımlar yaşayabilirsiniz, özellikle net pozisyonları değerlendiremezseniz! Bu tip maçlarda, ani ataklarla rakip sizi üzebilir. Fenerbahçe bu tehlikeyi de yaşadı. Fenerbahçe, ilk yarıdan hiç ders çıkartmayınca, Kayserispor maça ortak oldu. SONRASINDA Umut Bulut en sevdiği pozisyonlardan birini yakalayınca affetmedi. Fenerbahçe'nin iki kanadını çok iyi kapatan Kayserispor'a karşı Ersun Yanal'ın mutlaka alternatif üretmesi gerekliydi.

Futbolda haddini bilerek oynarsan, kolay kaybetmezsin derler. Ev sahibi bu felsefeye uydu. Felsefenin yanında direkler de Kayserispor'u korudu. Bazen, olmayınca olmuyor. Kayserispor, haftanın en büyük sürprizine imza attı.

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