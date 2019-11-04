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Karagümrük´te Erkan Zengin ile yollar ayrıldı
TFF 1.Lig

Karagümrük´te Erkan Zengin ile yollar ayrıldı

TFF 1´inci Lig ekiplerinden Karagümrük´te teknik direktör ve futbolcu Erkan Zengin ile yollar ayrıldı.

4 Kasım 2019 23:58

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ayrılığı duyururken, “Karagümrükspor kulübüyle olan sözleşmemi, Başkanımız Süleyman hurmayla yaptığımız fikir alışverişi neticesinde saygı ve sevgi çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayım. Karagümrükspor taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu takım kaptanlığı görevini üstlendiği İstanbul ekibinde Cüneyt Dumlupınar’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilmişti. Karagümrük, Erkan Zengin yönetiminde çıktığı 3 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Son güncelleme 23:58 | 4 Kasım 2019
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