SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AKP'den istifa eden Yeneroğlu'ndan, Bakan Yardımcısı İnce'nin yanıtına sert tepki
Formula 1’de Lewis Hamilton dünya şampiyonu oldu! Britanyalı pilot tarih yazdı!
Motor Sporları

Formula 1’de Lewis Hamilton dünya şampiyonu oldu! Britanyalı pilot tarih yazdı!

ABD Grand Prix'sini takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın ardından 2. sırada bitiren Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, üst üste üçüncü kez toplamda da altıncı kez dünya şampiyonu olmayı garantiledi. Hamilton, Michael Schumacher'in rekoruna bir adım daha yaklaştı.

SKOR DIŞ HABER 4 Kasım 2019 00:02

Formula 1’de sezonun 19. yarışı olan ABD Grand Prix’sinde kazanan Mercedes’ten Valtteri Bottas oldu ancak takım arkadaşı Lewis Hamilton, ikinci olarak dünya şampiyonu olmayı garantiledi. Pek çok farklı senaryo sonucunda Texas’ta şampiyonluğunu ilan edecek olan 34 yaşındaki Britanyalı pilot, büyük zafere ikincilikle ulaşmış oldu.

Hamilton böylece üst üste üçüncü toplamda ise 6. kez dünya şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Daha önce 2008, 2014, 2015, 2017 ve 2018’de zafere ulaşan tecrübeli isim, Michael Schumacher’in 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004) şampiyonlukla sahip olduğu rekora bir adım daha yaklaştı.

Toplamda 5 (1951, 1954, 1955, 1956 ve 1957) şampiyonluğu bulunan efsanevi Arjantinli pilot Juan Manuel Fangio ile tüm zamanlarda ikinci sırayı paylaşan Hamilton böylece ikinci sıranın da tek başına sahibi oldu.

Ferrari’nin kabusu…

Nefes kesen yarışta podyumun son basamağında Red Bull Honda’dan Max Verstappen yer aldı. Yarışı yaklaşık 48 saniye geride bitiren Ferrari pilotu Charles Leclerc ise dördüncülüğü elde etti. Takımlar Klasmanı’nda üst üste 6. kez şampiyon olmayı garantileyen Mercedes, rüya gibi geçen sezonda çok iyi bir yarış çıkararak yine ‘double’ yaparken Ferrari, sezonun özeti gibi bir pazar günü geçirdi.

Aktif pilotlar arasında 4 (2010, 2011, 2012 ve 2013) şampiyonlukla Hamilton’ın en yakın takipçisi olan Ferrari Sebastian Vettel’in 9. turda sağ arka süspansiyonu kırıldı ve Ferrari’nin Alman pilotu yarış dışı kaldı.

Yarış başında da bir sorun yaşayan 2. sırada yer aldığı startın ardından 7. sıraya kadar gerileyen Vettel, “Ne olduğunu bilmiyorum. Başlangıçta bir yere çarpmadım. Yarışın başında lastik sorunu yaşadık. Isınmaları iki ya da üç tur aldı. Isı düzeldi ama sağ virajlarda sorun yaşadım. Tam buna adapte olmuşken süspansiyon kırıldı” dedi. 03 Kasım 2019 Malezya`da kazanan Vinales MotoGP Dünya Şampiyonası`nın 18. ayağı Malezya Grand Prix`sini kazanan Monster Energy Yamaha takımından Maverick Vinales, sezonun ikinci birinciliğine ulaştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:10 | 4 Kasım 2019
ABD Grand Prix Charles Leclerc formula 1 lewis hamilton Max Verstappen mercedes Sebastian Vettel Valtteri Bottas
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 20:00
-
Gaziantep
Fenerbahçe
08/11/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR