Formula 1’de Lewis Hamilton dünya şampiyonu oldu! Britanyalı pilot tarih yazdı!

Formula 1’de sezonun 19. yarışı olan ABD Grand Prix’sinde kazanan Mercedes’ten Valtteri Bottas oldu ancak takım arkadaşı Lewis Hamilton, ikinci olarak dünya şampiyonu olmayı garantiledi. Pek çok farklı senaryo sonucunda Texas’ta şampiyonluğunu ilan edecek olan 34 yaşındaki Britanyalı pilot, büyük zafere ikincilikle ulaşmış oldu.

Hamilton böylece üst üste üçüncü toplamda ise 6. kez dünya şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Daha önce 2008, 2014, 2015, 2017 ve 2018’de zafere ulaşan tecrübeli isim, Michael Schumacher’in 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004) şampiyonlukla sahip olduğu rekora bir adım daha yaklaştı.

Toplamda 5 (1951, 1954, 1955, 1956 ve 1957) şampiyonluğu bulunan efsanevi Arjantinli pilot Juan Manuel Fangio ile tüm zamanlarda ikinci sırayı paylaşan Hamilton böylece ikinci sıranın da tek başına sahibi oldu.

Ferrari’nin kabusu…

Nefes kesen yarışta podyumun son basamağında Red Bull Honda’dan Max Verstappen yer aldı. Yarışı yaklaşık 48 saniye geride bitiren Ferrari pilotu Charles Leclerc ise dördüncülüğü elde etti. Takımlar Klasmanı’nda üst üste 6. kez şampiyon olmayı garantileyen Mercedes, rüya gibi geçen sezonda çok iyi bir yarış çıkararak yine ‘double’ yaparken Ferrari, sezonun özeti gibi bir pazar günü geçirdi.

Aktif pilotlar arasında 4 (2010, 2011, 2012 ve 2013) şampiyonlukla Hamilton’ın en yakın takipçisi olan Ferrari Sebastian Vettel’in 9. turda sağ arka süspansiyonu kırıldı ve Ferrari’nin Alman pilotu yarış dışı kaldı.

Yarış başında da bir sorun yaşayan 2. sırada yer aldığı startın ardından 7. sıraya kadar gerileyen Vettel, “Ne olduğunu bilmiyorum. Başlangıçta bir yere çarpmadım. Yarışın başında lastik sorunu yaşadık. Isınmaları iki ya da üç tur aldı. Isı düzeldi ama sağ virajlarda sorun yaşadım. Tam buna adapte olmuşken süspansiyon kırıldı” dedi. Malezya`da kazanan Vinales MotoGP Dünya Şampiyonası`nın 18. ayağı Malezya Grand Prix`sini kazanan Monster Energy Yamaha takımından Maverick Vinales, sezonun ikinci birinciliğine ulaştı. İlgili Haberi Oku