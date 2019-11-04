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FIFA’dan Cardiff City’ye Sala uyarısı
Süper Lig

FIFA’dan Cardiff City’ye Sala uyarısı

Cardiff City, uçak kazasında hayatını kaybeden Sala'nın bonservisinin ilk taksiti olan 6 milyon avroyu, 45 gün içinde Nantes'a ödemezse transfer yasağıyla karşı karşıya kalacak

4 Kasım 2019 18:42

İngiltere Championship ekibi Cardiff City, uçak kazasında ölen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın bonservisinin ilk taksitini ödemediği takdirde 3 dönem transfer yasağı cezası alacak.

FIFA Oyuncu Statüsü Kurulu, Nantes ile Cardiff City kulüpleri arasında Sala’nın transferine ilişkin yaşanan anlaşmazlık hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı.

Eylül ayındaki kararında “Cardiff City’nin, 19 Şubat 2019’da yapılan transfer anlaşması gereği Nantes’a ilk taksit olarak 6 milyon avro ödemesi gerekmektedir.” ifadesini kullanan kurul, ödeme 45 gün içinde gerçekleşmezse Cardiff City’ye 3 dönem transfer yasağı uygulanacağını belirtti.

Cardiff City, FIFA’nın kararını Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıyacağını duyurmuştu.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Cardiff City, 28 yaşındaki Sala’yı 19 Ocak’ta Fransız kulübü Nantes’tan transfer etmişti. Pilot David Ibbotson ve Sala’nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Nantes şehrinden Galler’in başkenti Cardiff’e doğru seyir halindeyken Manş Denizi’nde kaybolmuştu. 3 Şubat’ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat’ta ise çıkarılan cansız bedenin Arjantinli santrfora ait olduğu tespit edilmişti.

Cardiff City’nin 20 Şubat’ta ödemesi gereken ilk taksit, iki kulübün anlaşmasıyla bir hafta ertelenmiş fakat Galler ekibi ödemeyi yapmamıştı.

Son güncelleme 18:53 | 4 Kasım 2019
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